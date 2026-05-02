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Tennis-Überfliegerin

Hunde-Mama und Liebe zur Sonne: So tickt Potapova!

Tennis
02.05.2026 06:30
Anastasia Potapova verzaubert Österreichs Tennis-Fans.
Anastasia Potapova verzaubert Österreichs Tennis-Fans.(Bild: Krone KREATIV/GEPA; Potapova/Instagram)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Anastasia Potapova spielt seit Beginn der Saison für Österreich, schrieb mit ihrem Einzug ins Halbfinale des Masters in Madrid heimische Tennis-Geschichte. Doch wie tickt die 25-Jährige abseits des Platzes? 

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„Ich bin“, grinste Anastasia Potapova, „sehr dankbar für diese Woche.“ Die Enttäuschung über das Verpassen ihres ersten Masters-Finales in Madrid war rasch verflogen – weil die Freude über das Erreichte überwog. In der Quali an Landsfrau Sinja Kraus gescheitert, bekam die 25-Jährige als „Lucky Loserin“ eine neue Chance, feierte vier Siege, schlug auf dem Weg ins Halbfinale etwa die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina und verlässt Spanien als neue Nummer 38 der Welt, mit rund 300.000 Euro an Preisgeld.

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