Hunde-Mama und Liebe zur Sonne: So tickt Potapova!

„Ich bin“, grinste Anastasia Potapova, „sehr dankbar für diese Woche.“ Die Enttäuschung über das Verpassen ihres ersten Masters-Finales in Madrid war rasch verflogen – weil die Freude über das Erreichte überwog. In der Quali an Landsfrau Sinja Kraus gescheitert, bekam die 25-Jährige als „Lucky Loserin“ eine neue Chance, feierte vier Siege, schlug auf dem Weg ins Halbfinale etwa die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina und verlässt Spanien als neue Nummer 38 der Welt, mit rund 300.000 Euro an Preisgeld.