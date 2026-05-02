Der Mann, der Ende Mai den Brenner lahmlegen lässt

„Krone“: Herr Bürgermeister Mühlsteiger, Sie sind seit Dienstag als der Mann bekannt, der die Brennerroute lahmlegen lässt. Wie fühlt man sich dabei?

Karl Mühlsteiger: Das Land betont zwar immer, dass der Antrag für diese Versammlung von einer Privatperson gestellt wurde, aber das ist nur eine formale Spitzfindigkeit. Einer muss auf dem Antrag stehen. Aber hinter dem Anliegen, die hohe Politik aufzurütteln, stehen viele. Allen voran meine Amtskollegen im Wipptal, die wie ich als direkt gewählte Vertreter der Bevölkerung ein Zeichen setzen wollen. Natürlich haben wir uns abgestimmt. Wir wollen aufzeigen, dass die Grenze der Belastbarkeit überschritten ist. Es braucht Verkehrsentlastung und keine Aufweichung bestehender Transitmaßnahmen, die durch die Klage des italienischen Verkehrsministers vor dem EuGH zu befürchten ist.