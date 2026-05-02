Trumps Rachefeldzug gegen Feinde sorgt für Panik

Dies ist bereits das zweite Mal, dass auf Trumps Geheiß Anklage gegen Comey erhoben wird. Die erste wurde von einem Gericht abgeschmettert, weil der Präsident eigens dafür illegal seine eigene Bundesstaatsanwältin ernannt hatte – die Ex-Schönheitskönigin Lindsey Halligan. Auch gegen weitere Erzfeinde Trumps wurden bereits Ermittlungen eingeleitet – darunter gegen New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James, den früheren nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses John Bolton sowie Jerome Powell, den Chef der US-Zentralbank.