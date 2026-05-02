Kult-Disco „La Boom“ lädt heute zum letzten Tanz

Dabei wollte Schauer noch einmal durchstarten. Er hatte das „La Boom“ vor rund vier Jahren mit einer Fülle an Ideen übernommen und neu aufgesperrt. Doch auf den Tanzflächen wurde es danach immer überschaubarer. An der Feierlaune der Jungen habe das aber nicht gelegen, sie feiern mittlerweile nur woanders. Nämlich bei Vereinen.