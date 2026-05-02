Kult-Disco „La Boom“ lädt heute zum letzten Tanz

Am Samstag wird noch einmal ordentlich gefeiert, doch dann schließt St. Pöltens letzte Disco ihre Türen. Den Grund dafür verrät Betreiber Ivo Schauer im Gespräch mit der „Krone“.
Sie war 24 Jahre lang Fixpunkt der Fortgehszene in der niederösterreichischen Landeshauptstadt: Doch auch vor St. Pöltens Kult-Disco „La Boom“ macht das Club-Sterben nicht halt. Heute, Samstag, steigt „der letzte Tanz“. „Wir hoffen, dass wir noch einmal ein volles Haus haben, wir sind gerüstet“, sagt Betreiber Ivo Schauer zur „Krone“. Denn zuletzt war das kaum noch der Fall.
Dabei wollte Schauer noch einmal durchstarten. Er hatte das „La Boom“ vor rund vier Jahren mit einer Fülle an Ideen übernommen und neu aufgesperrt. Doch auf den Tanzflächen wurde es danach immer überschaubarer. An der Feierlaune der Jungen habe das aber nicht gelegen, sie feiern mittlerweile nur woanders. Nämlich bei Vereinen.
„Gefühlt jeder Verein will mittlerweile auch Disco sein und veranstaltet Clubbings“, so Schauer. Früher habe es diese lediglich in den Sommermonaten gegeben. „Aber mittlerweile gibt es das ganze Jahr über kaum ein Wochenende, an dem es in der Nähe kein solches Clubbing gibt“, ärgert sich Schauer.
Betreiber spricht von fehlendem Fair Play
Den Großteil der Gäste würde man aus diesem Grund verlieren – laut dem „La Boom“-Chef eine Entwicklung, die den Discos im ganzen Land immens zusetzt und reihenweise zum Club-Sterben beitrage. „Die Vereine arbeiten schließlich unter ganz anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen, machen aber dasselbe wie wir“, spricht Schauer von fehlendem Fair Play.
Zukunft der Diskothek steht in den Sternen
Wie es am Standort weitergeht, ist aktuell noch unklar. Schauer ist Pächter, aber auch Besitzer der kompletten Einrichtung. Nächste Woche soll es ein Treffen mit dem Eigentümer der Liegenschaft und somit auch über dessen Zukunft geben. Damit es vielleicht doch nicht beim „letzten Tanz“ heute bleiben muss.
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