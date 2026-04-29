Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück

Nicht mit so großer Verbreitung gerechnet

Dabei könne es sich nur um Fake News handeln, meinten zuerst die meisten User – und mussten sich eines Besseren belehren lassen. Die Landesrätin meldete sich auf ihrem offiziellen Account zu Wort und bestätigte, dass tatsächlich Pflegeeltern für dieses Kind gesucht worden sind. Allerdings sei es nicht in ihrem Sinne gewesen, dass die Nachricht über diverse Social-Media-Kanäle letztlich so breit gestreut worden ist. „Dennoch ist es bereits gelungen, zwei interessierte Familien zu finden“, verkündete sie am Ende eine frohe Botschaft.