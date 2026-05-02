LIVE: Linzer eröffnen Viertelfinale in Tips-Arena

Schon im Winter sind die Gedanken gereift, dass der HC Linz ab dem Viertelfinale in der Tips Arena spielen möchte. Am Samstag erfolgt die Premiere im ersten von möglichen drei Playoff-Spielen gastieren die BT Füchse in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Das letzte Duell konnten die Steirer auswärts in Linz-Kleinmünchen für sich entscheiden, im Herbst setzen sich die Linzer in Bruck durch. Die Karten werden neu gemischt, Spannung ist garantiert. Unterhalb sehen Sie den Live-Streams des Spiels.



