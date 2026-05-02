LIVE: Linzer eröffnen Viertelfinale in Tips-Arena

Grunddurchgang Sporthalle Kleinmünchen, Playoffs Tips Arena! Mit den Aufgaben wächst auch das Zuschauerkontingent beim HC Linz. Die Oberösterreicher übersiedeln in die Veranstaltugsstätte und wollen ab dem Viertelfinale mit erfrischendem Handball begeistern. Heute ab 18:25 Uhr sehen sie das erste Spiel der Best-Of-Three-Serie gegen die BT Füchse.
Schon im Winter sind die Gedanken gereift, dass der HC Linz ab dem Viertelfinale in der Tips Arena spielen möchte. Am Samstag erfolgt die Premiere im ersten von möglichen drei Playoff-Spielen gastieren die BT Füchse in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Das letzte Duell konnten die Steirer auswärts in Linz-Kleinmünchen für sich entscheiden, im Herbst setzen sich die Linzer in Bruck durch. Die Karten werden neu gemischt, Spannung ist garantiert. Unterhalb sehen Sie den Live-Streams des Spiels.
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