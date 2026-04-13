Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkäufe brechen ein!

Neue Schock-Zahlen für VW aus China und den USA

Wirtschaft
13.04.2026 13:45
VW verkauft seit Jahren immer weniger Autos in China.
VW verkauft seit Jahren immer weniger Autos in China.(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Volkswagen-Konzern hat die nächste Hiobsbotschaft zu verdauen. Der Autoriese aus Wolfsburg hat schon wieder mit einbrechenden Verkaufszahlen zu kämpfen – vor allem in China und den USA.

0 Kommentare

Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Jänner bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, ganze vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Montag mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es. Allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

„Der weltweite Automobilmarkt ging bis Ende März insgesamt zurück“, sagte Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, der das Ressort auch im Gesamtkonzern betreut. „Die Volkswagen Group hat ihren globalen Marktanteil dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil gehalten.“ Der Krieg im Nahen Osten habe bisher noch keine größeren Auswirkungen auf die Gesamtauslieferungen des VW-Konzerns.

Einbruch in China und den USA
In China, wo Volkswagen mit einem schrumpfenden Markt und lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548.700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen produziert für den chinesischen Markt Modelle, die es in Europa gar nicht gibt.
Volkswagen produziert für den chinesischen Markt Modelle, die es in Europa gar nicht gibt.(Bild: AP/Ng Han Guan)

In Nordamerika, wo Europas Autobauer extrem unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In den USA lag das Minus sogar bei 20,5 Prozent.

In China gab es dennoch einen Überraschungserfolg: In den ersten drei Monaten stieg die Marke VW inklusive Jetta dort wieder zum Marktführer auf. Das lag vor allem an Änderungen der E-Auto-Förderung, unter denen einheimische Elektromarken litten.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Redakteur Stephan Schätzl traf VW-Markenchef Thomas Schäfer in Hamburg.
VW-Chef schonungslos
„Wir waren dabei, unseren Markenkern zu verlieren“
11.04.2026
„Schwieriges Umfeld“
VW kündigt Elektro-Hammer für US-Markt an!
09.04.2026

VW dagegen konnte dank seines starken Verbrennergeschäfts seinen Marktanteil wieder etwas ausbauen. Die Wolfsburger gehen aber nicht davon aus, dass das bis Jahresende so bleiben wird.

Im vergangenen Jahr war VW in China bei den Neuzulassungen nur noch auf Platz drei gelegen, hinter dem E-Auto-Bauer BYD und der Volvo-Mutter Geely. Zuvor war VW jahrzehntelang Marktführer in dem Land gewesen. Der Konzern hatte zuletzt betont, Platz drei auf jeden Fall verteidigen zu wollen.

Das Balkendiagramm zeigt den Autobestand in Österreich 2025 im Vergleich zu 2015. Die Zahl der Pkw steigt von 4,748 Millionen auf 5,286 Millionen. Der Anteil von Diesel sinkt von 56,9 % auf 45,5 %, während Benzin leicht von 42,5 % auf 41,2 % zurückgeht. Elektroautos steigen von 0,1 % auf 4,9 % und Hybrid sowie sonstige Antriebe von 0,4 % auf 8,4 %. Quelle: Statistik Austria.

Zuwächse in Deutschland und Europa
In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen zu. In Westeuropa wurden fast 850.000 Autos ausgeliefert, 4,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, in Osteuropa waren es 135.000, ein Plus von 7,6 Prozent. In Deutschland lag das Plus bei 4,8 Prozent. Auch in Südamerika legte der Konzern zu, um sieben Prozent auf 148.000 Fahrzeuge. Die Rückgänge in China und Nordamerika konnte das aber nicht ausgleichen.

Einen deutlichen Rückgang gab es auch bei den zuletzt stetig gewachsenen E-Auto-Verkäufen: Um 7,7 Prozent ging die Zahl der weltweiten Auslieferungen zurück, auf noch 200.000 Fahrzeuge. Der Rückgang war damit sogar noch deutlich größer als bei den Verbrennern.

VW verabschiedet sich von E-Auto-Produktion in den USA
In China schrumpfte der dort ohnehin schwache E-Auto-Absatz um fast 64 Prozent. Grund waren die veränderten Förderbestimmungen dort. In den USA, wo Präsident Trump die E-Auto-Förderung sogar komplett gestrichen hat, ging es sogar um 80 Prozent nach unten. VW zog inzwischen Konsequenzen: Am Freitag kündigte der Konzern an, die Produktion des E-Autos ID.4 in den USA einzustellen. Stattdessen sollen dort mehr Verbrenner-SUVs vom Typ Atlas gebaut werden.

In Europa legten die E-Auto-Auslieferungen des Konzerns dagegen weiter zu, um 11,5 Prozent auf 176.400 Fahrzeuge. Gut entwickelte sich hier auch der Auftragseingang: Über alle Antriebsarten sei der in Europa um 3 Prozent gestiegen, bei den reinen E-Autos sogar um 4 Prozent. Und auch die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden ziehe wieder an. Im ersten Quartal habe der Konzern weltweit 31 Prozent mehr Plug-in-Hybride ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren waren die Verkaufszahlen des VW-Konzerns gesunken. 2025 rutschte der Absatz mit 8,98 Millionen Auslieferungen unter die Marke von neun Millionen Fahrzeugen. Der Rückstand zum Marktführer Toyota, der auf 11,3 Millionen zulegte, war damit weiter gewachsen. Die Japaner hatten Volkswagen 2020 als weltgrößter Hersteller abgelöst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.04.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
ChinaUSAWolfsburgNordamerikaEuropaDeutschland
AudiVolkswagen
HiobsbotschaftAuslieferung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
709.447 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
177.674 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
119.217 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8186 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
1900 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1384 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Verkäufe brechen ein!
Neue Schock-Zahlen für VW aus China und den USA
Concord Card Casinos
Wiener „Pokerkönig“ Peter Zanoni (71) gestorben
Drohnenangriffe
Dubais Glamour-Image ist durch Krieg erschüttert
E-Control kontrolliert
Spritpreise dürfen wieder täglich erhöht werden
Wegen Förderrückgang
Heizungshersteller schlittert in Millionenpleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf