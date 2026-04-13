Neue Schock-Zahlen für VW aus China und den USA

Zuwächse in Deutschland und Europa

In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen zu. In Westeuropa wurden fast 850.000 Autos ausgeliefert, 4,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, in Osteuropa waren es 135.000, ein Plus von 7,6 Prozent. In Deutschland lag das Plus bei 4,8 Prozent. Auch in Südamerika legte der Konzern zu, um sieben Prozent auf 148.000 Fahrzeuge. Die Rückgänge in China und Nordamerika konnte das aber nicht ausgleichen.