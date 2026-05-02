Wurz: „Bei Mercedes braut sich etwas zusammen“

Veränderte Spielregeln empfangen die Formel 1 beim Comeback in Miami. Die Silberpfeile kämpfen um ihre Dominanz und bekommen ein Luxusproblem. Alex Wurz ist sich sicher: „Sobald es ans Eingemachte geht, kommen die Ellbogen raus!“
Vier Wochenenden ohne die Formel 1 mussten Fans und Fahrer zuletzt verbringen. Am Samstag geht es im Sprintrennen von Miami (18 Uhr, live im ORF) zum ersten Mal seit März wieder um Punkte. Nach einer Anpassung des technischen Reglements geht das vierte Grand-Prix-Wochenende der Saison unter anderen Vorzeichen über die Bühne.
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