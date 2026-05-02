Wurz: „Bei Mercedes braut sich etwas zusammen“

Vier Wochenenden ohne die Formel 1 mussten Fans und Fahrer zuletzt verbringen. Am Samstag geht es im Sprintrennen von Miami (18 Uhr, live im ORF) zum ersten Mal seit März wieder um Punkte. Nach einer Anpassung des technischen Reglements geht das vierte Grand-Prix-Wochenende der Saison unter anderen Vorzeichen über die Bühne.