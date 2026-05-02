Familienzuwachs! Kate und William lüften Geheimnis

Kate und William haben ein süßes Geheimnis gelüftet – und zwar den Namen ihres Hundes. Zum ersten Geburtstag des Welpen teilten die britischen Royals ein Foto auf Instagram – aufgenommen von Kate persönlich ...
Hunde gehören seit langem zum festen Bestandteil der britischen Royals. Queen Elisabeth II. liebte ihre Corgis, William und Kate haben es dagegen Cocker Spaniel angetan.
„Willkommen in der Familie, Otto!“
Bereits seit einem Jahr gehört ein junger Rüde zur Familie. Nun machten die beiden seinen Namen erstmals öffentlich. Der braune Cocker Spaniel hört auf den Namen Otto. „Willkommen in der Familie, Otto! 1 heute“, schrieben sie auf ihrem Instagram-Kanal (siehe unten).
Otto wurde in die royale Familie hineingeboren
Otto ist der Familie gewissermaßen in die Wiege gelegt: Er ist der Sohn von Orla, dem schwarzen Cocker Spaniel, der seit 2020 Teil der Wales-Familie ist. Bereits im Februar hatte Kate bestätigt, dass sie einen männlichen Welpen aus einem Wurf behalten haben, den Orla vergangenes Jahr zur Welt gebracht hatte.
Familienfoto zum 15. Hochzeitstag
Sein offizielles Social-Media-Debüt gab Otto bereits Anfang der Woche – auf einem ganz besonderen Familienfoto. Zum 15. Hochzeitstag von William und Kate, die am 29. April 2011 geheiratet haben, veröffentlichten sie ein neues Porträt mit ihren drei Kindern: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Darauf liegen die fünf gemeinsam im Gras, während sich Orla und Otto eng an sie schmiegen.
Anders als Queen Elizabeth II., die zeitlebens Corgis bevorzugte, pflegen die Wales‘ eine lange Verbindung zu Cocker Spaniels: Ihr erster Familienhund Lupo war ein Hochzeitsgeschenk von Kates Bruder James Middleton. Nach Lupos Tod im Jahr 2020 kam Orla, eine Verwandte des verstorbenen Hundes, in die royale Familie.
Besonders berührend: Prinz William äußerte sich später öffentlich darüber, wie schmerzhaft der Verlust von Lupo für die Familie gewesen sei. In der TV-Serie „The Reluctant Traveler“ berichtete er, dass alle drei Kinder anwesend waren, als sie sich von ihrem geliebten Vierbeiner verabschieden mussten. „Es war sehr traurig“, erinnerte er sich.
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