Familienzuwachs! Kate und William lüften Geheimnis

Familienfoto zum 15. Hochzeitstag

Sein offizielles Social-Media-Debüt gab Otto bereits Anfang der Woche – auf einem ganz besonderen Familienfoto. Zum 15. Hochzeitstag von William und Kate, die am 29. April 2011 geheiratet haben, veröffentlichten sie ein neues Porträt mit ihren drei Kindern: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Darauf liegen die fünf gemeinsam im Gras, während sich Orla und Otto eng an sie schmiegen.