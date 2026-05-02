Doch wenig Hoffnung für eigenes Rust-Kennzeichen

Ein eigenes Kürzel wäre schon „identitätsstiftend“, meint Bürgermeister Gerold Stagl, Bürgermeister von Rust. „Das hätten dann nur wenige Autos.“ Was er meint, ist ein eigenes Behördenkürzel für die Autokennzeichen der Freistadt. Denn derzeit muss sich die Storchenstadt die Abkürzung „E“ mit Eisenstadt teilen. Auch wenn Stagl glaubt, dass es in der Bevölkerung kein großes Thema ist: Nicht allen Ruster Autofahrern passt das „E“.