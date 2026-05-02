Meixner:„Saison war ein Auf und Ab der Gefühle“

Anna Meixner blickt auf eine bewegte Saison in der PWHL zurück: Ein unerwarteter Trade von Ottawa nach Vancouver stellte sich für die Zellerin als Gücksgriff heraus. Die Play-offs wurden jedoch verpasst und auch ihre sportliche Zukunft bleibt vorerst offen.
Mit einem 4:3-Heimerfolg beendete Anna Meixner mit Vancouver die Saison. Für die Play-offs in der Pro Women’s Hockey League sollte es jedoch nicht reichen. „Wir arbeiten hart, um ein Ziel zu erreichen, wenn man dieses nicht erreicht, ist es natürlich frustrierend“, seufzte die Zellerin. Die eine bewegte Saison hinter sich hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.