Meixner:„Saison war ein Auf und Ab der Gefühle“

Mit einem 4:3-Heimerfolg beendete Anna Meixner mit Vancouver die Saison. Für die Play-offs in der Pro Women’s Hockey League sollte es jedoch nicht reichen. „Wir arbeiten hart, um ein Ziel zu erreichen, wenn man dieses nicht erreicht, ist es natürlich frustrierend“, seufzte die Zellerin. Die eine bewegte Saison hinter sich hat.