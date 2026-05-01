Racing pur: Dein Abenteuer am Red Bull Ring

Adrenalin, Geschwindigkeit und echtes Rennfeeling – am Red Bull Ring in Spielberg wird der Traum vom Selberfahren Realität. Ob auf Asphalt oder im Gelände: 365 Tage im Jahr können Motorsport-Fans hier selbst ins Cockpit steigen und PS pur erleben.
Der Red Bull Ring ist längst mehr als nur Austragungsort für Formel 1 & Co. – er ist eine Erlebniswelt für alle, die Geschwindigkeit lieben. Das ganze Jahr über stehen unzählige Fahrerlebnisse zur Auswahl, bei denen man sich selbst wie ein Profi-Racer fühlen kann.
Egal ob Sommerhitze oder Winter-Action: Die Tore zur PS-Spielwiese sind immer geöffnet. Auf verschiedenen Strecken und Trainingsflächen können Besucher unterschiedlichste Fahrzeuge ausprobieren – vom Rennboliden bis zum Offroad-Gefährt.
Vom Porsche bis zum Formel-Feeling
Wer schon immer davon geträumt hat, einen Supersportwagen über eine echte Grand-Prix-Strecke zu jagen, ist hier genau richtig. Vom Porsche 718 Cayman bis hin zu reinrassigen Rennfahrzeugen wie Formel- oder NASCAR-Boliden bietet der Fuhrpark alles, was das Motorsportherz begehrt.
Begleitet von erfahrenen Instruktoren erleben Teilnehmer echtes Racing-Feeling – inklusive Beschleunigung, Ideallinie und Gänsehautmomenten.
Offroad-Abenteuer für echte Abenteurer
Nicht nur auf Asphalt geht es rund: Abseits der Strecke warten spektakuläre Offroad-Erlebnisse. Mit Fahrzeugen wie dem INEOS Grenadier oder Offroad-Buggys geht es durch anspruchsvolles Gelände – Schlamm, Steigungen und Hindernisse inklusive.
Perfekt für alle, die Action jenseits klassischer Rennstrecken suchen und ihre Fahrskills im Gelände testen wollen.
Mehr als nur Fahren: Erlebniswelt Spielberg
Neben den Fahrerlebnissen bietet der Red Bull Ring eine ganze Erlebniswelt rund um Motorsport. Vom Kartfahren über Bike-Action bis hin zu Simulatoren und Blicken hinter die Kulissen – hier kommt garantiert keine Langeweile auf.
Das Motto: Einsteigen, Gas geben und Motorsport mit allen Sinnen erleben.
Dein Platz im Cockpit wartet
Ob Adrenalinjunkie, Hobbyfahrer oder einfach neugierig – am Red Bull Ring wird jeder zum Racer. Die Mischung aus Highspeed auf Asphalt und Action im Gelände macht die Fahrerlebnisse in Spielberg zu einem unvergesslichen Abenteuer.
Jetzt einsteigen und den Traum vom Rennfahrer leben!