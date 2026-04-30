Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4 von 14 fahren voraus

Diese Marken will Stellantis in Reihe zwei stellen

Motor
30.04.2026 11:15
(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Bei Stellantis zeichnet sich eine neue Hackordnung ab. Der Autoriese, der von Abarth bis Ram gleich 14 Marken unter einem Dach führt, will seine Kräfte künftig offenbar deutlich stärker bündeln. Vier Marken fahren mit vollem Budget voraus, der Rest muss die Wäsche der anderen auftragen.

0 Kommentare

Nach Informationen von Reuters sollen Jeep, Ram, Peugeot und Fiat im neuen Strategieplan von Konzernchef Antonio Filosa den Status der Kernmarken bekommen – also mehr Geld, mehr Produktfokus und wohl auch mehr Tempo bei neuen Modellen.

Offiziell ist der Plan noch nicht präsentiert. Stellantis verweist bisher nur darauf, dass CEO Filosa am 21. Mai 2026 in Auburn Hills die neue Konzernstrategie vorstellen wird. Doch die Richtung passt zu dem, was der Konzern selbst bereits kommuniziert: Nach einem teuren strategischen Neustart will Stellantis näher an den Kunden, profitabler werden und Investitionen gezielter einsetzen. Allein für die Neuausrichtung der Produkt- und E-Auto-Pläne verbuchte der Konzern für das zweite Halbjahr 2025 Sonderbelastungen von rund 22,2 Milliarden Euro.

Dafür stehen die vier Kernmarken
Der Gedanke hinter der neuen Ordnung ist einfach: Nicht mehr jede Marke bekommt ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit. Stattdessen sollen die global stärksten Ertrags- und Volumenbringer Vorrang haben. Jeep steht für SUV und Offroad, Ram für margenstarke Pick-ups, Peugeot für das europäische Massengeschäft und Fiat für kompakte, preisbewusste Autos mit starker Präsenz in Italien, Lateinamerika und urbanen Segmenten.

Das Thema Markenschließung
Für die übrigen Marken bedeutet das nicht automatisch das Aus. Reuters zufolge plant Filosa derzeit keine Markenschließungen. Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS, Lancia, Dodge, Chrysler, Maserati, Abarth und Vauxhall sollen aber stärker als regionale oder nischenorientierte Marken eingesetzt werden.

On size fits all
Technisch könnten sie sich künftig noch intensiver bei den vier Kernmarken bedienen: gemeinsame Plattformen, gemeinsame Antriebe, gemeinsame Software - darüber eine eigene Karosserie, ein eigenes Interieur, ein eigenes Fahrgefühl - wobei: Letzteres dürfte fraglich sein. Möglicherweise wird nicht in jedem Fall das Fahrwerk eigens abgestimmt.

Lesen Sie auch:
Der Blitz scheint nach und nach zu verblassen.
Stück für Stück
Opfert Stellantis Opel am chinesischen Thron?
12.04.2026
Milliardengrab E-Auto
Opel-Mutter Stellantis fuhr 2025 Rekordverlust ein
26.02.2026
Mindestens sieben neue
Stellantis will wieder mehr Diesel-Autos anbieten
14.02.2026

Was heißt das für Kunden?
Für Kunden kann das zwei Seiten haben. Positiv: Wer einen Jeep, Ram, Peugeot oder Fiat fährt oder kaufen will, dürfte mittelfristig mit mehr Modellpflege, mehr Neuheiten und besseren Lieferprioritäten rechnen können. Auch bei Qualität und Service verspricht Stellantis Fortschritte.

Die Kehrseite: Bei kleineren Marken könnten Modellpaletten schlanker werden, exotische Einzelgänge seltener. Ein Opel, Citroën oder Alfa Romeo der Zukunft könnte technisch näher an Peugeot, Fiat oder Jeep rücken als manchen Fans lieb ist. Für Käufer muss das nicht schlecht sein – gemeinsame Technik kann Kosten senken und Ersatzteilversorgung sichern. Für Markenliebhaber steigt aber das Risiko, dass Charakter zur Designfrage wird.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, welche Marken überleben. Sie lautet: Welche Marken dürfen noch wirklich eigenständig sein? Genau das muss Filosa am 21. Mai beantworten. Bis dahin gilt: Der große Schnitt ist nicht bestätigt. Aber die alte Stellantis-Idee, 14 Marken möglichst gleichmäßig zu füttern, scheint vorbei.

Zurück auf der Gewinnerstraße
Aktuell scheint Stellantis jedenfalls auf einem guten Kurs zu sein, der Konzern hat nach den jüngst hohen Verlusten im ersten Quartal wieder einen schmalen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln 377 Mio. Euro, wie er am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte ein Verlust in ähnlicher Größenordnung zu Buche gestanden.

Der Umsatz zog in den drei Monaten bis März im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 38,1 Mrd. Euro an, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern verdreifachte sich nahezu auf 960 Mio. Euro. Die entsprechende Marge lag bei 2,5 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
30.04.2026 11:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
Neu & rein elektrisch
So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
Stephan Schätzl stellt den Cupra Raval hier im Video vor.
Pendant zum VW ID.Polo
Cupra Raval: Kleiner Stadtrebell mit Charakter
Günstige Topversion
Tesla Model Y Performance: Fährt schnell hinterher
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
185.216 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
165.800 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.015 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1316 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1310 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1219 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Mehr Motor
4 von 14 fahren voraus
Diese Marken will Stellantis in Reihe zwei stellen
„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
Mega-Gewinneinbruch
Minus 55 Prozent bei BYD – trotzdem ganz weit vorn
Krone Plus Logo
„Krone“ in Peking
Chinas Flut an Automarken drängt alle in die Ecke
Zum Glück nicht alles
Audi Q4 e-tron: Vieles neu bei SUV und Sportback

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf