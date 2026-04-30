Diese Marken will Stellantis in Reihe zwei stellen

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, welche Marken überleben. Sie lautet: Welche Marken dürfen noch wirklich eigenständig sein? Genau das muss Filosa am 21. Mai beantworten. Bis dahin gilt: Der große Schnitt ist nicht bestätigt. Aber die alte Stellantis-Idee, 14 Marken möglichst gleichmäßig zu füttern, scheint vorbei.

Zurück auf der Gewinnerstraße

Aktuell scheint Stellantis jedenfalls auf einem guten Kurs zu sein, der Konzern hat nach den jüngst hohen Verlusten im ersten Quartal wieder einen schmalen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln 377 Mio. Euro, wie er am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte ein Verlust in ähnlicher Größenordnung zu Buche gestanden.