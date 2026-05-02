„Ich habe Angst, dass mein Sohn mich vergisst“

Eine Wienerin hat ihren Sohn seit Jahren nicht mehr gesehen, weil ihr Ex-Ehemann den Buben illegal in Ägypten festhält und ihn dort völlig abschirmt. Obwohl der Zehnjährige Österreicher ist, kommt von den heimischen Behörden kaum Hilfe, kritisiert die Mutter. Nicht der erste so gelagerte Fall.
Tränen kullern aus den Augen von Jasmin Abd Elsamia, wenn sie von Hamza, ihrem Sohn, spricht. Der mittlerweile Zehnjährige wird von seinem ägyptischen Vater in Ägypten festgehalten. Seit Jahren unterbindet er jeden Kontakt, weil sich die Wienerin von ihm getrennt und die Ehe aufgelöst hatte.
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