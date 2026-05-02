„Ich habe Angst, dass mein Sohn mich vergisst“

Eine Wienerin hat ihren Sohn seit Jahren nicht mehr gesehen, weil ihr Ex-Ehemann den Buben illegal in Ägypten festhält und ihn dort völlig abschirmt. Obwohl der Zehnjährige Österreicher ist, kommt von den heimischen Behörden kaum Hilfe, kritisiert die Mutter. Nicht der erste so gelagerte Fall.