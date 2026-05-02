Angelt der KAC nach Grazer Meistercoach?

Eishockey-Klub KAC will in den nächsten Wochen die Weichen für weitere Personalentscheidungen stellen. Einer der Kandidaten feierte kürzlich den Meistertitel mit den Graz99ers. Den Ex-Villacher Nikita Scherbak zieht es zur Liga-Konkurrenz. Und: Das steckt hinter Hocheggers Rückennummer-Wechsel.