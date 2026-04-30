AWS-Rechenzentren in Emiraten schwer beschädigt

Durch die Kämpfe im Nahen Osten sind mehrere Rechenzentren des weltgrößten Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS) in der Region schwer beschädigt worden. Anlagen in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten stünden Kunden derzeit nicht zur Verfügung, teilte die Tochter des Online-Händlers am Donnerstag mit. Die Reparaturarbeiten würden voraussichtlich Monate dauern.