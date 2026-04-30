Duell im Steinbruch: „Wir werden alles raushauen“

Kurz vor der Abreise zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League beim SC Braga mit Nationalteam-Kollege Florian Grillitsch nahm sich Philipp Lienhart in Freiburg Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“. Die Vorfreude auf die anstehenden Highlights steht ihm schon ins Gesicht geschrieben: „Das werden die bisher größten Matches der Vereinsgeschichte!“