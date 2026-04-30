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Duell im Steinbruch: „Wir werden alles raushauen“

Fußball International
30.04.2026 12:30
Das Stadion in Braga ist ganz speziell.
Das Stadion in Braga ist ganz speziell.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Kurz vor der Abreise zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League beim SC Braga mit Nationalteam-Kollege Florian Grillitsch nahm sich Philipp Lienhart in Freiburg Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“. Die Vorfreude auf die anstehenden Highlights steht ihm schon ins Gesicht geschrieben: „Das werden die bisher größten Matches der Vereinsgeschichte!“

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 Der 29-Jährige betont: „Wir haben uns in der Europa League in einen Flow gespielt. Wir werden auch in Portugal alles raushauen, um hoffentlich wieder eine Top-Leistung zu zeigen. Wir wollen unbedingt ins Endspiel nach Istanbul.“

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