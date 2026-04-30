Carl Gustaf ist 80: Enkelin stiehlt ihm die Show

Prinzessin Ines stahl die Show: Ob in der Kirche oder bei der Parade für Opa König Carl Gustaf – die Jüngste der Royals sorgte mit ihren fröhlichen Momenten für die süßesten Bilder zum 80. Geburtstag des Monarchen.

(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund, AFP/FREDRIK SANDBERG)