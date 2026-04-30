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Der süsseste Star!

Carl Gustaf ist 80: Enkelin stiehlt ihm die Show

Royals
30.04.2026 13:14
Prinzessin Ines stahl die Show: Ob in der Kirche oder bei der Parade für Opa König Carl Gustaf – ...
Prinzessin Ines stahl die Show: Ob in der Kirche oder bei der Parade für Opa König Carl Gustaf – die Jüngste der Royals sorgte mit ihren fröhlichen Momenten für die süßesten Bilder zum 80. Geburtstag des Monarchen.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund, AFP/FREDRIK SANDBERG)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein royales Spektakel! In Stockholm wurde der 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf mit allem gefeiert, was Rang und Namen hat – ein Gipfeltreffen des internationalen Hochadels, wie man es nur selten sieht. Doch mitten im Glanz, Glamour und den großen Namen stahl die Kleinste allen die Show: Baby-Prinzessin Ines!

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Mit großen Augen blickte die Einjährige staunend auf das royale Spektakel, rieb sich mal müde die Augen, riss mal begeistert die Arme hoch. Während sich die Weltelite versammelte, brachte die jüngste Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihren Gesten und Grimassen alle Herzen zum Schmelzen. Umsorgt von ihren Eltern. 

Während ihre Mama, Prinzessin Sofia in der Kirche ihr Schleifchen richtete, begrüßte Prinzessin ...
Während ihre Mama, Prinzessin Sofia in der Kirche ihr Schleifchen richtete, begrüßte Prinzessin Ines mit ausgebreiteten Armen ihre Tante, Kronprinzessin Victoria.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)
Prinzessin Ines, der Star der Feierlichkeiten, am Arm von Papa Carl Philip auf dem Weg zum ...
Prinzessin Ines, der Star der Feierlichkeiten, am Arm von Papa Carl Philip auf dem Weg zum Gottesdienst.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Ihre fröhlichen Gesten, aber auch Grimassen brachten die Herzen zum Schmelzen.
Ihre fröhlichen Gesten, aber auch Grimassen brachten die Herzen zum Schmelzen.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)
In ihrem Blümchenkleid sah sie einfach entzückend aus.
In ihrem Blümchenkleid sah sie einfach entzückend aus.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)

Mary und Frederik beim Dankgottesdienst 
Beim feierlichen Dankgottesdienst versammelte sich die Crème de la Crème der Royals: Königin Mary erschien gemeinsam mit König Frederik X., ebenso wie Prinzessin Beatrix. Besonders berührend: Beatrix legte Mary tröstend die Hand auf die Schulter – eine stille Geste nach dem Tod von Marys Vater.

Auch internationale Gäste wie Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida Vajiralongkorn nahmen in der Kirche Platz. Mit dabei außerdem: Margrethe II. sowie Kronprinzessin Margareta und Kronprinz Radu von Rumänien. In der Kirche fehlten aus Gesundheitsgründen König Harald und Königin Sonja. Sie nahmen später aber an den weiteren Programmpunkten teil. 

Nettes Detail: Prinzessin Estelle kam kurz nach ihren Eltern, Seite an Seite mit ihrem Bruder Prinz Oscar in die Kirche – schon ganz erwachsen! Kronprinzessin Victoria trug für die Feierlichkeiten ihre Militäruniform wie ihr Vater. 

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar
Prinzessin Estelle und Prinz Oscar(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel
Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Prinzessin Estelle und Prinz Oscar
Prinzessin Estelle und Prinz Oscar(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Kronprinzessin Margareta von Rumänien und Kronprinz Radu von Rumänien
Kronprinzessin Margareta von Rumänien und Kronprinz Radu von Rumänien(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Der thailändische König Rama X. und seine Frau Suthida Vajiralongkorn
Der thailändische König Rama X. und seine Frau Suthida Vajiralongkorn(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
König Frederik und Königin Mary
König Frederik und Königin Mary(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Prinzessin Madeleine mit ihren Töchtern
Prinzessin Madeleine mit ihren Töchtern(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Großes Programm für den König
Neben dem Gottesdienst standen weitere Highlights an: eine Militärparade vor dem Schloss, ein spektakulärer Überflug der Luftwaffe und ein festliches Gala-Dinner am Abend. Im Schlosshof nahm der König außerdem Blumengeschenke von Kindern entgegen.

Für die Wachablöse vor dem Königsschloss versammelte sich die Königsfamilie auf dem Balkon.
Für die Wachablöse vor dem Königsschloss versammelte sich die Königsfamilie auf dem Balkon.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Baby Ines wurde abwechselnd von ihrer Großmutter Königin Silvia ...
Baby Ines wurde abwechselnd von ihrer Großmutter Königin Silvia ...(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
... ihrer Mama Prinzessin Sofia ...
... ihrer Mama Prinzessin Sofia ...(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
... sowie von ihrer Cousine Prinzessin Estelle getragen.
... sowie von ihrer Cousine Prinzessin Estelle getragen.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Ein würdiger Rahmen für einen Monarchen, der seit 1973 auf dem Thron sitzt.

Bilder der Parade und des Königs, wie er Blumen entgegennimmt:

Während der Zeremonie vor dem Königspalast nimmt der Könik dutzende Blumensträuße von Kindern ...
Während der Zeremonie vor dem Königspalast nimmt der Könik dutzende Blumensträuße von Kindern entgegen – auch die Kleinsten haben einen für ihn dabei.(Bild: AFP/JESSICA GOW)
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links) und seine Gattin Suthida ...
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links) und seine Gattin Suthida Vajiralongkorn (zweite von links) unterhalten sich mit König Frederik von Dänemark (rechts) auf dem Balkon, von wo aus sie die Wachablösung beobachten.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links), Gattin Suthida Vajiralongkorn ...
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links), Gattin Suthida Vajiralongkorn (zweite von links), König Frederik von Dänemark (rechts), Königin Mary von Dänemark(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Der König bekommt von einem Mädchen Blumen überreicht.
Der König bekommt von einem Mädchen Blumen überreicht.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Dieses Mädchen hat an ihrem Strauß für den König aufblasbare Zahlen, die eine „80“ bilden, und ...
Dieses Mädchen hat an ihrem Strauß für den König aufblasbare Zahlen, die eine „80“ bilden, und ein Krönchen am Kopf. Ein echter Fan!(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Noch mehr Blumen für den Monarchen!
Noch mehr Blumen für den Monarchen!(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
König Carl XVI. Gustaf (rechts) steht vor seinem Sohn, Prinz Carl Philip von Schweden (links)
König Carl XVI. Gustaf (rechts) steht vor seinem Sohn, Prinz Carl Philip von Schweden (links)(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Mitglieder der schwedischen Königsfamilie, darunter Königin Silvia von Schweden (Mitte rechts) ...
Mitglieder der schwedischen Königsfamilie, darunter Königin Silvia von Schweden (Mitte rechts) und Prinzessin Estelle von Schweden (Mitte links),auf dem Balkon des Schlosses.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Prinzessin Estelle und ihre Großmutter sprechen miteinander.
Prinzessin Estelle und ihre Großmutter sprechen miteinander.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Die bombastisch inszenierte Wachablöse im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des ...
Die bombastisch inszenierte Wachablöse im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des schwedischen Königs.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links), seine Gattin Suthida ...
Der thailändische König Rama X. (Maha Vajiralongkorn, links), seine Gattin Suthida Vajiralongkorn, König Frederik X. von Dänemark und seine Gattin Königin Mary von Dänemark haben in der ersten Reihe Platz genommen, als Beatrix der Niederlande (im Hintergrund, 2. von rechts) eintrifft.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Seit 1973 auf dem Thron
Carl XVI. Gustaf sitzt bereits seit 1973 auf dem Thron und ist damit der langgedienteste Monarch des Landes. In einem Interview mit der Zeitung „Svenska Dagbladet“ hatte der König jüngst über die Bürde der Verantwortung gesprochen, die mit seiner Rolle einhergeht: „Es ist schwer“, sagte er. „Ich bin die ganze Zeit König. Das muss man.“

Mitglieder der königlichen Garde stehen am 30. April 2026 im Königspalast in Stockholm, ...
Mitglieder der königlichen Garde stehen am 30. April 2026 im Königspalast in Stockholm, Schweden, während der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf in Reih und Glied.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Im schwedischen Rundfunk erinnerte sich Carl XVI. Gustaf am Donnerstag an einen Vorfall im Jahr 1966, als er als junger Prinz mit der schwedischen Marine in Sydney Station machte. Damals habe sich eines Abends ein älterer heimwehkranker Schwede auf der Gangway an ihn gewandt, der nach Jahren fern der Heimat endlich wieder einmal Schwedisch sprechen wollte – ohne zu wissen, mit wem er es zu tun hatte. „Das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich vollkommen anonym war“, erzählte der König.

Carl Gustaf ist seit 1973 auf dem Thron
Carl Gustaf ist seit 1973 auf dem Thron(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Goldenes Thronjubiläum bereits 2023
Sein goldenes Thronjubiläum feierte der König im Jahr 2023. Er war gerade neun Monate alt gewesen, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb. Mit vier Jahren stieg Carl Gustaf zum Kronprinzen auf, als sein Großvater Gustaf VI. Adolf König wurde. Als dieser 1973 starb, wurde Carl Gustaf im Alter von 27 Jahren zum damals jüngsten König der Welt gekrönt.

Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus Aufnahmen aus der Kindheits des Königs:

Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte er 1976 Silvia Sommerlath zu seiner Königin – eine bürgerliche Deutsche, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte. Ihre Goldene Hochzeit feiern die beiden am 13. Juni unter anderem mit einer Kutschenfahrt durch Stockholm.

Der König mit Königin Silvia während seiner Geburtstagsfeier.
Der König mit Königin Silvia während seiner Geburtstagsfeier.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Mit Silvia auf dem Weg zum Gottesdienst.
Mit Silvia auf dem Weg zum Gottesdienst.(Bild: EPA/ANDERS WIKLUND)
Das Königspaar ist seit 1976 verheiratet und feiert im Juni seine Goldene Hochzeit.
Das Königspaar ist seit 1976 verheiratet und feiert im Juni seine Goldene Hochzeit.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Drei Kinder und neun Enkelkinder
Das Paar hat drei Kinder – Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine – und mittlerweile auch neun Enkelkinder.

Einer Umfrage von 2024 zufolge sind zwei Drittel der Schweden für den Fortbestand der Monarchie. In der gleichen Befragung sprachen sich allerdings auch 42 Prozent dafür aus, dass Carl XVI. Gustaf zugunsten von Kronprinzessin Victoria abdankt. Dem „Svenska Dagbladet“ sagte der König allerdings, er wolle weitermachen, „solange ich die Kraft dazu habe“.

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