DTM am Salzburgring derzeit kein Thema

„Wir haben uns hinterfragt, ob die Notwendigkeit für die DTM hier besteht. Die Strecke kann das, aber das Drumherum ist für uns ein Thema: Campingplätze, Verkehr und Infrastruktur. Außerdem haben wir in Österreich ja ein DTM-Rennen am Red Bull Ring“, so Penninger. Wieso jetzt die Einsicht kam? „Ich war vergangene Woche beim DTM-Saisonauftakt in der Steiermark und habe gesehen, was da für ein Aufwand betrieben wird. Ich musste selbst einsehen, dass ein Premiumprodukt wie die DTM zu uns vermutlich nicht wirklich passt. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns in der 2. Rennsport-Liga weiter etablieren“, sagt der Halleiner, der am Donnerstag die Formel 4 zu Gast hatte.