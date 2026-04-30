DTM am Salzburgring derzeit kein Thema

Nun ist es fix: In naher Zukunft wird es auf dem Salzburgring keine DTM-Rennen zu sehen geben. Die „Krone“ bat Ring-Boss Ernst Penninger zum Gespräch.
In den vergangenen Jahren war die deutsche Rennserie oft ein Thema im Nesselgraben. Geschäftsführer Ernst Penninger sprach immer wieder davon, dass er sich das vorstellen könne. Doch nun herrscht Klarheit: In naher Zukunft wird es keine DTM am Salzburgring geben.
„Wir haben uns hinterfragt, ob die Notwendigkeit für die DTM hier besteht. Die Strecke kann das, aber das Drumherum ist für uns ein Thema: Campingplätze, Verkehr und Infrastruktur. Außerdem haben wir in Österreich ja ein DTM-Rennen am Red Bull Ring“, so Penninger. Wieso jetzt die Einsicht kam? „Ich war vergangene Woche beim DTM-Saisonauftakt in der Steiermark und habe gesehen, was da für ein Aufwand betrieben wird. Ich musste selbst einsehen, dass ein Premiumprodukt wie die DTM zu uns vermutlich nicht wirklich passt. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns in der 2. Rennsport-Liga weiter etablieren“, sagt der Halleiner, der am Donnerstag die Formel 4 zu Gast hatte.
Highlight des heurigen Jahres wird das GT Masters, die kleine Schwester der DTM, im September. „Das passt perfekt zu uns und darauf freuen wir uns auch sehr“, erklärt Penninger.
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