Israel verweigert Import von ukrainischem Getreide

Die Ladung des russischen Schiffs „Panormitis“ werde im israelischen Hafen von Haifa nicht angenommen, berichteten israelische Medien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mit Sanktionen gegen alle Beteiligten an dem Handel gedroht. Nach Selenskyjs Angaben hatte in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Frachter Getreide aus den besetzten ukrainischen Gebieten in Richtung Israel transportiert. Am Montag bestellte das ukrainische Außenministerium in Kiew deshalb den israelischen Botschafter Michael Brodsky ein. Israels Außenminister Gideon Saar hatte gefordert, Kiew solle Beweise für seine Vorwürfe vorlegen.