EU-Budgetverhandler plädiert für Digitalsteuer

Dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump diese Fragen mit Sicherheitsfragen verbinden könnte, will der Chefverhandler nicht gelten lassen. „Wenn wir eine eigene Einnahmequelle der Union einführen, um mehr für Sicherheit und Verteidigung auszugeben, dann ist dies genau das, was wir mit den Vereinigten Staaten und mit der NATO vereinbart haben. Ich sehe keinen Grund, warum die amerikanische Regierung verärgert sein sollte, wenn wir mehr für Sicherheit und Verteidigung ausgeben.“