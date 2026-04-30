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„Big Tech“ zur Kasse

EU-Budgetverhandler plädiert für Digitalsteuer

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30.04.2026 08:10
Technologiegiganten sollten ihren Beitrag leisten, forderte Mureşan.
Technologiegiganten sollten ihren Beitrag leisten, forderte Mureşan.(Bild: ©kwanchaift - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Chefverhandler des Europaparlaments für das nächste EU-Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034, Siegfried Mureşan, verlangt eine EU-Besteuerung von Technologiegiganten. „Es kann nicht sein, dass wir die Mittel für unsere Forscher, für ERASMUS-Studierende, für Landwirte, für Regionen und für unsere Sicherheit kürzen, während Elon Musk in Europa kostenlos Geschäfte machen kann“, sagte er.

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Die Einführung neuer EU-Einnahmequellen („Eigenmittel“) sei „unvermeidlich“, um die Schulden des Aufbaufonds „Next Generation EU“ zurückzuzahlen, ohne den EU-Haushalt zu kürzen und ohne die Beiträge der Mitgliedstaaten zu erhöhen, betonte der rumänische EVP-Abgeordnete. „Wir als Parlament schlagen drei eigene Einnahmequellen vor: eine Digitalabgabe, eine Einnahmequelle auf der Grundlage von Gewinnen aus Kryptowährungen und eine Einnahmequelle auf der Grundlage von Online-Spielen und Glücksspielen.“

„Die weltweit größten Technologiegiganten genießen freien Zugang zum Binnenmarkt der Europäischen Union mit seinen 450 Millionen Verbrauchern“, betonte Mureşan. „Es ist nur normal, dass sie auch einen Beitrag dazu leisten.“

Dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump diese Fragen mit Sicherheitsfragen verbinden könnte, will der Chefverhandler nicht gelten lassen. „Wenn wir eine eigene Einnahmequelle der Union einführen, um mehr für Sicherheit und Verteidigung auszugeben, dann ist dies genau das, was wir mit den Vereinigten Staaten und mit der NATO vereinbart haben. Ich sehe keinen Grund, warum die amerikanische Regierung verärgert sein sollte, wenn wir mehr für Sicherheit und Verteidigung ausgeben.“

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„Moderate Aufstockung“
Mureşan verteidigte die Verhandlungsposition des Europaparlaments, das für das nächste EU-Mehrjahresbudget um zehn Prozent mehr Geld fordert als die zwei Billionen Euro, welche die EU-Kommission 2025 vorgeschlagen hatte. „Wenn etwas wichtig ist, müssen wir der Europäischen Union die Instrumente an die Hand geben, um dies zu erreichen, und der Haushalt ist eines der wesentlichen Instrumente“, argumentiert der Chefverhandler.

Aus diesem Grund plädiere das Europäische Parlament für eine „moderate Aufstockung“ des Haushalts um zehn Prozent, „angesichts der neuen Aufgaben, die die Union übernommen hat, und all dessen, was wir von der Union in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung erwarten“. Mureşan: „Wir sind uns bewusst, dass die Haushaltslage vieler Mitgliedstaaten angespannt ist.“ Die Schaffung eigener EU-Einnahmequellen würde es daher ermöglichen, Schulden zurückzuzahlen und Prioritäten angemessen zu finanzieren.

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