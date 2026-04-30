Mädchen stirbt 30 Stunden vor Scooter-Helmpflicht

Stopptafel dürfte ignoriert worden sein

Es war exakt 17.55 Uhr, als es zu dem fürchterlichen Unfall kam. Die beiden Mädchen, die aus der Gegend kommen, waren laut Niederösterreichs Polizei gemeinsam auf einem E-Roller auf der Landstraße L6140 unterwegs. Zwar dürften die Jugendlichen im Kreuzungsbereich zur Manker Straße (B29) kurz angehalten, die dort angebrachte Stopptafel laut Polizisten jedoch ignoriert haben. Ein zeitgleich mit seinem Firmenbus fahrender 23-Jähriger setzte zwar noch zu einer Vollbremsung samt Ausweichmanöver an, erfasste die Mädels auf dem E-Scooter jedoch mit voller Wucht.