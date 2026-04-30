Morgen ist der 1. Mai und damit der „Tag der Arbeit“, der vor allem in der Bundeshauptstadt jedes Jahr groß gefeiert wird. Während die einen die traditionellen Aufmärsche besuchen, nutzen andere den Tag primär zur Erholung. Unsere Frage des Tages vom 30. April lautet: „1. Mai: Ist der Tag der Arbeit für Sie noch von Bedeutung?“
Welche aktuellen Themen der Arbeitswelt müssten am Tag der Arbeit Ihrer Meinung nach viel stärker besprochen werden? Wie hat sich der persönliche Stellenwert des 1. Mai für Sie im Laufe Ihres Berufslebens verändert?
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