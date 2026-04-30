1. Mai-Events: Hier kommt es zu Verzögerungen

Am 1. Mai wird es vor allem in Wien wieder voll – auf den Straßen und bei den Öffis. Mehrere Aufmärsche, Feste und vor allem Demos sorgen den ganzen Tag über für teils massive Verkehrsbehinderungen. Hier die wichtigsten Infos im Überblick:
Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) zieht am Vormittag mit allen Bezirksgruppen Richtung Wiener Rathausplatz. Dort findet dann wieder die große Kundgebung mit Reden und Fest statt. Der Bereich rund um den Ring ist besonders betroffen und wird für jede Menge Verkehrsverzögerungen sorgen.
FPÖ-Kundgebung in Linz
Parallel dazu veranstaltet die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) eine Kundgebung in Linz. Ab 10.30 Uhr sprechen Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner beim Urfahraner Jahrmarkt.
Verzögerungen im Wiener Verkehr
Schon ab 7.45 Uhr ist laut ÖAMTC mit Verzögerungen über den Ring zwischen Urania und Universität zu rechnen. Zwischen etwa 10 und 13.30 Uhr folgt die nächste Sperre – dann ist auch der Abschnitt zwischen Stadiongasse und Universität nicht befahrbar.
Offen bleiben nur einzelne Übergänge, wie:
Empfohlen wird, großräumig über den Gürtel oder den Donaukanal auszuweichen. Am Vormittag ziehen die meisten Demonstrationszüge aus vielen Bezirken Richtung Innenstadt. Dadurch kommt es auch außerhalb des Zentrums zu kurzfristigen Verzögerungen.
Weitere Demo quer durch mehrere Bezirke
Am Nachmittag startet dann die „MayDay“-Demo beim Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk um 14.30 Uhr. Die Route führt unter anderem über Mariahilfer Straße, Gürtel, Schönbrunner Straße und Längenfeldgasse bis in den Bereich Linsepark. Entlang der Strecke kommt es auch hier immer wieder zu Sperren.
Fahrrad-Demo mit hunderten Teilnehmern
Um 17.30 Uhr startet außerdem eine Fahrrad-Demo am Gürtel. Es werden ungefähr 500 bis 700 Teilnehmer erwartet. Die Route führt über die Landesgerichtsstraße und anschließend mehrfach über den Gürtel bis zum Ring. Auch hier sind kurzfristige Sperren entlang der Strecke einzuplanen.
Großes Maifest im Wiener Prater
Parallel zu den Demos läuft im Wiener Prater das große Maifest – von 11 bis 22 Uhr. Der Bereich rund um den Prater wird damit zum zweiten Hotspot des Tages, denn viele Wiener nutzen den Feiertag für Ausflüge, Essen, Fahrgeschäfte und gemütliches Zusammensitzen.
Genau das bringt aber auch Probleme: Auf den Zufahrten kommt es erfahrungsgemäß zu langen Verzögerungen und Staus. Vor allem am Nachmittag und Abend wird es rund um Praterstern und Hauptallee voll.
Partys am Wasser und im Grünen
Auch gefeiert wird am 1. Mai: Beim Free Open Air im Vienna City Beach Club (ab 12 Uhr) warten Sandstrand, elektronische Musik, gratis Eintritt und sogar Bademöglichkeit in der Neuen Donau. Zusätzlich startet im Gleis 19 im 19. Bezirk ein 1.-Mai-Rave als Opening der Outdoor-Location – mit Techno- und House-Beats ab 15 Uhr.
Demo, Party und Praterfest fallen demnach auch heuer wieder in ganz Wien zusammen – wer also unterwegs ist, sollte Zeit mitbringen oder gleich auf die U-Bahn ausweichen.
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