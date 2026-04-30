1. Mai-Events: Hier kommt es zu Verzögerungen

Weitere Demo quer durch mehrere Bezirke

Am Nachmittag startet dann die „MayDay“-Demo beim Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk um 14.30 Uhr. Die Route führt unter anderem über Mariahilfer Straße, Gürtel, Schönbrunner Straße und Längenfeldgasse bis in den Bereich Linsepark. Entlang der Strecke kommt es auch hier immer wieder zu Sperren.