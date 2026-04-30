„Fans können sich auf die nächsten Jahre freuen“

„So viele erfolgreiche Damen haben wir lange nicht gehabt“, staunt Dominic Thiem. Österreichs letzter Grand-Slam-Sieger prophezeiht, „dass sich alle Tennis-Fans auf die nächsten zehn bis 15 Jahre sehr freuen können“.
Mit Sinja Kraus, Julia Grabher, Anastasia Potapova und Lilli Tagger mischen aktuell gleich vier Damen im Weltklasse-Damen mit. Aktuell ist das Turnier in Madrid einigermaßen rot-weiß-rot eingefärbt. Während Julia Grabher und Sinja Kraus bereits ausgeschieden sind, nähert sich Anastasia immer mehr dem Turniergewinn – heute geht‘s, als Lucky-Loserin, wohlgemerkt, gegen Marta Kostjuk um dein Finaleinzug.
Zugpferd Tagger
Und Lilli Tagger steht beim Challenger in Saint-Malo immerhin schon im Viertelfinale, nach zwei sehr souveränen Siegen. So oder so – Österreichs Damen-Tennis befindet sich im Aufwind. Das blieb freilich auch einem gewissen Dominic Thiem nicht verborgen. Vor allem auf Lilli Tagger hält Österreichs langjähriger Exportschlager große Stücke. „Auf jeden Fall“ sei sie eine Kadidatin für die Top Ten: „Sie macht gerade einen unglaublichen Weg. Auch wenn sie sich erst am Anfang befindet, ist schon sehr weit gekommen. Man darf nicht vergessen, dass sie erst 18 Jahre alt ist. Es geht extrem steil bergauf.“ Bei den French Open wird Tagger ihr Grand-Slam-Debüt feiern. „Ich hoffe, sie kann‘s genießen“, sagt Thiem.
„Fans können sich freuen“
Der aktuelle Höhenflug des österreichischen Damen-Tennis sei „für den gesamten Sport ganz, ganz wichtig“, sagt Thiem: „Ich glaube, dass sich die österreichischen Tennis-Fans auf die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr freuen können.“
Das sportkrone.at-Interview mit Dominic, in dem er u.a. übers Damentennis spricht, können Sie hier in voller Länge sehen:
Poptapova in die Top-20?
In der aktuellen WTA-(Live-)Weltrangliste genießt von Österreichs Damen aktuell den höchsten Platz. Sie weilt aktuell auf Rang 38. Gewinnt sie ihr heutiges Halbfinalspiel, kraxelt sie auf Platz 27 vor. Beim Turniersieg würde sie gar die Top-20 entern.
Sonst liegt derweil nur Lilli Tagger noch in den Top-100, und zwar dank Platz 90. Sinja Kraus kratzt ganz intensiv dran, muss sich „live“ aber noch mit Platz 101 begnügen. Julia Grabhers beste Platzierung datiert vom Juni 2023, damals lag sie auf Platz 54. Aktuell findet sie sich auf Rang 120. Mal sehen, was in den von Dominic Thiem angepriesenen „fünf bis zehn Jahren“ in der Weltrangliste der Fall ist.
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