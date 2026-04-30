„Fans können sich auf die nächsten Jahre freuen“

Zugpferd Tagger

Und Lilli Tagger steht beim Challenger in Saint-Malo immerhin schon im Viertelfinale, nach zwei sehr souveränen Siegen. So oder so – Österreichs Damen-Tennis befindet sich im Aufwind. Das blieb freilich auch einem gewissen Dominic Thiem nicht verborgen. Vor allem auf Lilli Tagger hält Österreichs langjähriger Exportschlager große Stücke. „Auf jeden Fall“ sei sie eine Kadidatin für die Top Ten: „Sie macht gerade einen unglaublichen Weg. Auch wenn sie sich erst am Anfang befindet, ist schon sehr weit gekommen. Man darf nicht vergessen, dass sie erst 18 Jahre alt ist. Es geht extrem steil bergauf.“ Bei den French Open wird Tagger ihr Grand-Slam-Debüt feiern. „Ich hoffe, sie kann‘s genießen“, sagt Thiem.