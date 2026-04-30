ORF sucht General: Frauen „besonders erwünscht“

Entscheidung soll am 11. Juni fallen

Bewerber müssen von einem Mitglied des Stiftungsrates zum Hearing am Tag der Bestellungssitzung eingeladen werden, wenn sie für den Posten zugelassen werden sollen. Ein zusätzliches öffentliches Hearing im Vorfeld der Bestellung werde ins Auge gefasst, heißt es weiter. Nach der vom Stiftungsrat beschlossenen Vorverlegung der Wahl soll die Entscheidung über die neue ORF-Spitze nun am 11. Juni fallen. „Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht“, heißt es in der Ausschreibung.