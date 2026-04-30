Blutender Einbrecher gab sich selbst als Opfer aus

Verletzungen an Armen und Händen

Der Einbrecher hatte durchaus Anstrengungen in Kauf genommen, um in die Wohnung zu gelangen. Wie Polizeisprecherin Anna Gutt am Donnerstag schilderte, hatte er sich zunächst am Dachboden eines Nebengebäudes beim Durchstoßen einer Dachluke verletzt. Von seinen blutenden Wunden an Händen und Armen ließ er sich aber nicht beirren. Über einen Rauchfangkehrersteig kletterte er weiter, kam so auf die Terrasse der Dachgeschoßwohnung und konnte durch die unversperrte Tür in die Räume gelangen.