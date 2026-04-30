Park- und Rastplätze: Im Schnitt 4 Todesfälle/Jahr

E-Autos in Rückwärtsfahrt bergen besonders hohe Gefahr

Ein besonderes Risiko ist das Rückwärtsfahren. Wer mit dem Auto rückwärts ein- oder ausparkt, sollte sich ständig versichern, dass niemand hinter dem Fahrzeug ist. E-Auto-Fahrende müssen berücksichtigen, dass ihre Fahrzeuge kaum Geräusche machen und daher leicht überhört werden. Die ÖAMTC-Verkehrspsychologin warnt in diesem Zusammenhang vor blindem Vertrauen in die Technik: „Fahrzeug-Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit, aber selbst moderne Rückfahrkameras bieten keine hundertprozentige Sicherheit. Das gleiche gilt für automatische Notbremssysteme“, betonte Seidenberger.