EU-Parlament fordert Regeln für Finanz-Influencer

Aktienfonds, ETFs, Altersvorsorge: Das EU-Parlament hat Regeln für Influencer gefordert, die im Internet Werbung für derartige Finanzprodukte machen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg für ein Positionspapier, mit dem sie unter anderem fordern, dass die Influencer bezahlte Werbepartnerschaften klar kennzeichnen und Interessenskonflikte offenlegen müssen.