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Mit „Ablaufdatum“

Amazonas-Regenwälder schlucken jetzt mehr CO2

Klima
30.04.2026 12:41
Der Amazonaswald ist die „Lunge der Erde“, indem er sehr viel CO2 zu Sauerstoff umwandelt.
Der Amazonaswald ist die „Lunge der Erde“, indem er sehr viel CO2 zu Sauerstoff umwandelt.(Bild: Dado Galdieri)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Die grünen Lungen Südamerikas gelten als gigantischer Klimapuffer der Erde – ein atmendes System, das Milliarden Tonnen CO2 speichert und damit das globale Klima stabilisiert. Doch wie lange noch?

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Neue Forschungsergebnisse aus dem zentralen Amazonasgebiet liefern nun ein überraschendes Zwischenbild: Selbst die unscheinbaren Unterholzbäume reagieren auf steigende CO2-Werte – und zwar schneller als erwartet. Was nach einer guten Nachricht klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ökologisches Spannungsfeld mit eingebauter Sollbruchstelle.

Das Experiment im Herzen des Regenwalds
Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Wien, der Technischen Universität München und des Nationalen Instituts für Amazonasforschung in Manaus hat mitten im Regenwald ein ungewöhnliches Labor aufgebaut: sogenannte Open-Top-Chambers – transparente Plexiglas-Kammern, die zukünftige CO2-Bedingungen simulieren.

Im dichten Grün des Unterholzes, wo Licht, Feuchtigkeit und Konkurrenz ein komplexes Gleichgewicht bilden, wurden so künstlich höhere CO2-Werte erzeugt – ohne den Wald zu isolieren. Das Ergebnis nach ein bis zwei Jahren: Die Pflanzen wachsen schneller, speichern mehr Kohlenstoff – und verändern ihre Wurzeln.

Wurzeln im Wettlauf um Nährstoffe
„Die Bäume reagieren aktiv auf das zusätzliche CO2“, erklärt Studien-Co-Leiterin Nathielly Martins. Die Pflanzen beginnen, ihr Wurzelsystem gezielt auszudehnen, um mehr Nährstoffe aus dem Boden und der Streuschicht zu holen – insbesondere Phosphor, ein kritischer Engpass im Amazonas.

Dabei gehen sie äußerst strategisch vor: Wurzeln durchziehen die Laubschicht, setzen Enzyme frei und greifen organisches Material an, bevor Nährstoffe überhaupt in tiefere Bodenschichten gelangen. Ein effizienter, fast aggressiver Überlebensmodus – doch einer mit Nebenwirkungen.

Offene Kammer für das Experiment im zentralen Amazonasgebiet
Offene Kammer für das Experiment im zentralen Amazonasgebiet(Bild: Maria Juliana de Melo Monte)

Der Preis des Wachstums
Denn genau hier beginnt das ökologische Dilemma. „Diese Strategie verschärft den Wettbewerb mit Bodenmikroben“, warnt Forscherin Lucia Fuchslueger von der Universität Wien. Der Wald holt sich kurzfristig mehr Energie aus dem System – doch er greift damit auch in die empfindliche Nährstoffbalance ein. Auf lange Sicht könnte genau das zum Problem werden: Die leicht zugänglichen Phosphorreserven könnten erschöpft werden. Und damit auch die Fähigkeit des Waldes, zusätzliches CO2 dauerhaft zu binden.

Die Studie zeichnet damit ein ambivalentes Bild: Ja, der Amazonaswald kann auf steigendes CO2 reagieren – sogar stärker als bisher angenommen. Doch diese Reaktion ist keine unendliche Erfolgsgeschichte, sondern ein biologischer Kompromiss. Mehr Wachstum heute bedeutet nicht automatisch mehr Stabilität morgen. Oder anders gesagt: Der Regenwald atmet schneller – aber nicht unbegrenzt tiefer.

Die aktuellen Ergebnisse gelten als Pilot für ein noch größeres Projekt: AmazonFACE. Dabei soll unter realen Bedingungen im großen Maßstab getestet werden, wie tropische Wälder auf dauerhaft erhöhte CO2-Konzentrationen reagieren. Rund 80 Kilometer nördlich von Manaus entsteht dafür ein einzigartiges Forschungsfeld im Terra-Firme-Wald – ein internationales Großlabor mit rund 130 Wissenschaftlern aus etwa 40 Institutionen. Es ist der Versuch, eine der zentralen Klimafragen der Zukunft nicht mehr nur zu modellieren, sondern im echten Regenwald zu beantworten.

Fazit: Ein Wald zwischen Anpassung und Grenze
Der Amazonas zeigt sich einmal mehr als hochsensibles, dynamisches System – fähig zur Anpassung, aber abhängig von unsichtbaren Ressourcen im Boden. Die neue Forschung liefert keine Entwarnung, sondern eine präzisere Warnung: Der Regenwald kann den Klimawandel kurzfristig stärker abfedern als gedacht – doch seine Geduld ist nicht unbegrenzt. Und genau darin liegt seine Verletzlichkeit.

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