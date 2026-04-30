Amazonas-Regenwälder schlucken jetzt mehr CO2

Der Preis des Wachstums

Denn genau hier beginnt das ökologische Dilemma. „Diese Strategie verschärft den Wettbewerb mit Bodenmikroben“, warnt Forscherin Lucia Fuchslueger von der Universität Wien. Der Wald holt sich kurzfristig mehr Energie aus dem System – doch er greift damit auch in die empfindliche Nährstoffbalance ein. Auf lange Sicht könnte genau das zum Problem werden: Die leicht zugänglichen Phosphorreserven könnten erschöpft werden. Und damit auch die Fähigkeit des Waldes, zusätzliches CO2 dauerhaft zu binden.