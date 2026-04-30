Baum-Hasser auf Vandalentour durch Bregenz

Sogar Freiheitsstrafen drohen

Nun schlugen die Baum-Hasser wieder zu: Eine Rosskastanie an der Seepromenade und ein Tulpenbaum beim Eispavillon wurden beschädigt. Die Sache wurde bereits angezeigt. Außerdem wurden im Park Thurn & Taxis Bäume mit Farbspray besprüht. Die Stadt betont, dass es sich dabei um eine gerichtlich strafbare Handlung handelt, für die hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen drohen.