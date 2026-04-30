Baum-Hasser auf Vandalentour durch Bregenz

Bregenz kämpft zum wiederholten Male gegen Vandalen, die es – man möchte es kaum glauben – auf Bäume abgesehen haben. Die Unbekannten schädigen die Bäume mit Streusalz.
Mit einer besonderen Art der Sachbeschädigung muss sich die Stadt Bregenz derzeit auseinandersetzen – und das nicht zum ersten Mal. Bereits im Sommer 2024 haben Unbekannte Bäume geschädigt. Damals gingen die Täter genauso vor wie jetzt: Sie kippten große Mengen Streusalz auf die Wurzelbereiche der Bäume.
Dadurch werden die Gewächse – darunter Rosskastanien, Ginkgos und Mammutbäume – schwer geschädigt. Die Bäume trocknen durch das Salz aus und können absterben. Das ist im Jahr 2024 in zwei Fällen tatsächlich passiert, die Bäume mussten gefällt werden.
Sogar Freiheitsstrafen drohen
Nun schlugen die Baum-Hasser wieder zu: Eine Rosskastanie an der Seepromenade und ein Tulpenbaum beim Eispavillon wurden beschädigt. Die Sache wurde bereits angezeigt. Außerdem wurden im Park Thurn & Taxis Bäume mit Farbspray besprüht. Die Stadt betont, dass es sich dabei um eine gerichtlich strafbare Handlung handelt, für die hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen drohen.
Gerade ältere Bäume haben einen hohen ökologischen und finanziellen Wert. Die Stadt Bregenz bittet die Bevölkerung daher um Unterstützung: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der städtischen Sicherheitswache zu melden: 05574 410 1231.
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