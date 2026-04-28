Regierung hebt die Steuer auf harten Alkohol an!

Die Regierung verspricht sich von der Maßnahme einerseits Mehreinnahmen für die klammen Kassen, andererseits wird die Erhöhung auch als gesundheitspolitisches Signal gesehen. Ob das aufgeht, ist fraglich: Die Einnahmen aus der Alkoholsteuer waren zuletzt rückläufig. Allein im Jänner und Februar 2026 spülten hochprozentige Getränke dem Fiskus 28 Millionen Euro in die Kasse – 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr.