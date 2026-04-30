Gloggnitz und Leobendorf im Kampf um die Führung

Spitzenspiel der Regionalliga Ost: Leader Gloggnitz trifft auf Verfolger Leobendorf. Es ist wohl die letzte Chance für die Leobendorfer, doch noch ein Wörtchen im Kampf um den Meistertitel mitzureden – dafür braucht es allerdings einen Sieg. Oder macht Gloggnitz den nächsten Schritt Richtung Titel? Bei uns sehen Sie das Spiel ab 19:25 Uhr live auf krone.tv.
Fünf Punkte beträgt der Rückstand von Winterkönig Leobendorf auf Leader Gloggnitz. Sollte die Fürhauser-Elf im heutigen Duell als Verlierer vom Platz gehen, dürften die Meisterträume wohl ausgeträumt sein.
Anders bei der Stössl-Elf: Mit einem Sieg könnte sie dem Meistertitel einen großen Schritt näherkommen.
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