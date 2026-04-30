„Dopingspiele“: Vollgepumpt bis zur Lebensgefahr

Schwimmen, Laufen, Gewichtheben – das sind die Disziplinen, in denen bei den Enhanced Games am 24. Mai in Las Vegas neue Höchstleistungen erzielt werden sollen. Freilich mit Methoden, die bei herkömmlichen Sport-Veranstaltungen nicht erlaubt sind. „Aber die Enhanced Games haben auch nichts mit Sport zu tun“, gibt Michael Cepic zu bedenken. „Das ist eine Show, die jedoch moralisch höchst-fragwürdig und letztlich lebensgefährlich ist.“