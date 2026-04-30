„Dopingspiele“: Vollgepumpt bis zur Lebensgefahr

Mit den Winterspielen und den Paralympics sind die „richtigen“ Sportevents vorbei, jetzt nahen die „Dopingspiele“. Bei den Enhanced Games im Mai in Las Vegas sind leistungssteigernde Substanzen ausdrücklich erlaubt. Sport- und Anti-Doping-Verbände sind großteils empört, strikt dagegen. Wer es differenzierter sieht? Natürlich, die Philosophen ...
Schwimmen, Laufen, Gewichtheben – das sind die Disziplinen, in denen bei den Enhanced Games am 24. Mai in Las Vegas neue Höchstleistungen erzielt werden sollen. Freilich mit Methoden, die bei herkömmlichen Sport-Veranstaltungen nicht erlaubt sind. „Aber die Enhanced Games haben auch nichts mit Sport zu tun“, gibt Michael Cepic zu bedenken. „Das ist eine Show, die jedoch moralisch höchst-fragwürdig und letztlich lebensgefährlich ist.“
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