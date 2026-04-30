Fernpassstraße im Juni wegen Versammlung gesperrt

Anti-Transit-Demo am Brenner

Es wird dies bereits die zweite Blockade sein, die in Tirol stattfinden wird. Schon am 30. Mai wird auf der Brennerautobahn eine Anti-Transit-Demo stattfinden. Diese findet ebenfalls an einem der verkehrsträchtigsten Tage des Jahres statt. Die Asfinag alarmierte bereits, auch das Land und die Polizei setzen auf Notmaßnahmen und stoppen – wie ausführlich berichtet – den Transitverkehr.