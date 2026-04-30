Fernpassstraße im Juni wegen Versammlung gesperrt

Wegen einer angemeldeten Versammlung wird es am Samstag, 27. Juni 2026, zu einer Sperre der Fernpassstraße kommen. Das Land Tirol empfiehlt eine großräumige Umfahrung der ansonsten viel befahrenen Straße.
In gut zwei Monaten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der B179-Fernpassstraße in Geduld üben. Denn am Samstag, 27. Juni, kommt es zwischen 10 und 12 Uhr zu einer Sperre. Grund ist, wie das Land Tirol mitteilt, eine angemeldete Versammlung auf Reuttener und Imster Seite. Diese macht eine Sperre notwendig.
Die Versammlung der Bürgerinitiativen im Bezirk Reutte und Imst sorgen für eine zweistündige Sperre der Fernpassstraße. „Aufgrund der Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichtes werden die von den Initiativen angemeldeten Versammlungen nicht untersagt“, schildert das Land Tirol.
Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt beginnenden Reiseverkehrs wird empfohlen, an diesem Tag die Fernpassroute zu meiden bzw. großräumig zu umfahren.
Das Land Tirol
Betroffen ist hiervon der Streckenabschnitt bei Reutte/Katzenberg auf Außerfernser Seite sowie Nassereith/Rastland auf Imster Seite. Ein Passieren der Stellen ist in diesen zwei Stunden nicht möglich. „Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt beginnenden Reiseverkehrs und möglichem vor- und nachgelagerten Verkehr wird empfohlen, an diesem Tag die Fernpassroute zu meiden bzw. großräumig zu umfahren“ so das Land.
Arbeiten an entsprechenden Maßnahmen
„Auf Basis der bestehenden Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts wird die angemeldete Versammlung am 27. Juni nicht behördlich untersagt. Die Erfahrungen und Evaluierungen dieses Tages dienen als Grundlage für die Prüfung einer weiteren angemeldeten Versammlung im reisestarken August auf beiden Seiten“, erklären die Bezirkshauptfrauen Katharina Rumpf (Reutte) und Eva Loidhold (Imst). Die Behörden arbeiten zudem bereits jetzt mit der Exekutive an notwendigen Maßnahmen.
Anti-Transit-Demo am Brenner
Es wird dies bereits die zweite Blockade sein, die in Tirol stattfinden wird. Schon am 30. Mai wird auf der Brennerautobahn eine Anti-Transit-Demo stattfinden. Diese findet ebenfalls an einem der verkehrsträchtigsten Tage des Jahres statt. Die Asfinag alarmierte bereits, auch das Land und die Polizei setzen auf Notmaßnahmen und stoppen – wie ausführlich berichtet – den Transitverkehr.
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