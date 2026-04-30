Spritpreis: Welchen Einfluss hat er auf Ihr Leben?

Im April 2026 stieg die Inflation in Österreich auf 3,3 Prozent. Vor allem die hohen Energiepreise, die im Vergleich zum Vorjahr um über zehn Prozent zunahmen, treiben die Kosten nach oben. Zwar senkte die Spritpreisbremse die Preise an den Zapfsäulen vorerst, doch ihr baldiges Ende sorgt für Unsicherheit. Experten warnen zudem, dass Dieselpreise von bis zu drei Euro pro Liter möglich sind. Dies stellt viele Menschen vor die Frage, wie sie sich Mobilität in Zukunft noch leisten können.