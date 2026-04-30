VwGH entscheidet: Aus für Geschlechterwahnsinn

Im März 2022 wollte es sich ein damals 60-jähriger Wiener leicht machen. Nachdem sein Arbeitgeber sein Pensionsansuchen immer wieder abgelehnt hatte, schrieb er eine E-Mail an die Stadt Wien – er fühle sich als Frau, wolle sein Geschlecht auf „weiblich“ ändern lassen. Und dann früher in den Ruhestand gehen. Der Plan funktionierte Anfang 2023 auch. Die „Krone“ berichtete über den brisanten Fall, der diverse österreichische Gerichte beschäftigte.