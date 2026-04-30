Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strengere Regelungen

VwGH entscheidet: Aus für Geschlechterwahnsinn

Gericht
30.04.2026 15:46
(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Krone-Archiv, Fox_Dsign - stock.adobe.com)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Der Verwaltungsgerichtshof in Wien legt nach der Revision des Bürgermeisters neue Regelungen für die Geschlechtsänderung im Personenstandsregister fest. Es braucht jetzt ein echtes Gerichtsgutachten. Das macht dem Pensionsplan eines mittlerweile 64-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Und auch Waltraud ist Geschichte ...

0 Kommentare

Im März 2022 wollte es sich ein damals 60-jähriger Wiener leicht machen. Nachdem sein Arbeitgeber sein Pensionsansuchen immer wieder abgelehnt hatte, schrieb er eine E-Mail an die Stadt Wien – er fühle sich als Frau, wolle sein Geschlecht auf „weiblich“ ändern lassen. Und dann früher in den Ruhestand gehen. Der Plan funktionierte Anfang 2023 auch. Die „Krone“ berichtete über den brisanten Fall, der diverse österreichische Gerichte beschäftigte.

Oberster Gerichtshof: Frau bleibt Frau
Die Pensionsversicherungsanstalt stritt mit dem Mann vor dem Arbeits- und Sozialgericht – bis hin zum OGH. Der sagte aber, wenn der Wiener im Personenstandsregister als Frau eingetragen ist, ist er rechtlich auch in allen Aspekten als solcher zu behandeln. Außer die Pensionsversicherung kann beweisen, warum die Eintragung nicht den Tatsachen entspricht.

Walter wurde mit Blitz-Gutachten zu Waltraud
Parallel schaltete sich die Stadt Wien ein. Der Bürgermeister trieb das Beschwerdeverfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof. Und der macht dem mittlerweile 64-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Zwar sei eine äußerliche Angleichung an das „Wunschgeschlecht“ nach wie vor nicht notwendig. Der VwGH hält jedoch fest, dass es eine medizinische Diagnose braucht.

Walter P. – hier war er gerade als Waltraud im Personenstandsregister eingetragen – machte ...
Walter P. – hier war er gerade als Waltraud im Personenstandsregister eingetragen – machte ordentlich Schlagzeilen.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Und das nicht wie in dem prominenten „Fall Waltraud“: Jene Rotlichtgröße, die sich nach einem Blitz-Gutachten als Frau eintragen ließ. Auch Walter wollte früher in Pension gehen und eine Gefängnisstrafe im Frauenhäfen absitzen.

Gerichtsgutachter wird notwendig
Das Höchstgericht stellt nun Anforderungen an die Diagnostik. Und zwar muss sie durch einen entsprechenden Gerichtsgutachter passieren, der die strengen rechtlichen Anforderungen erfüllt. Das heißt, nicht mehr jeder Psychiater oder klinische Psychologe kann ein Attest für eine Geschlechtsänderung am Papier ausstellen.

Lesen Sie auch:
Der aufwühlende Fall um die Änderung des Geschlechts wanderte bis zum Obersten Gerichtshof
Aufreger-Rechtsstreit
Mann will als Frau früher in Pension: Neue Details
25.01.2025
Wiener Behörden-Posse
Ausgegendert: Fürs Amt ist Waltraud wieder Walter
15.02.2026
Fall Waltraud
Nach Geschlechtswechsel darf SIE früher in Pension
05.10.2025

Der 64-Jährige gilt also – bis er ein geeignetes Gutachten hat – weiter als Mann. Bis zum Regelpensionsalter mit 65 Jahren hat er jetzt aber ohnehin nicht mehr lange. Und auch „Waltraud“ ist seit Februar gezwungenermaßen wieder Walter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
30.04.2026 15:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
187.541 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
168.152 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.525 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1421 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1219 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Wirtschaft
Regierung hebt die Steuer auf harten Alkohol an!
546 mal kommentiert
Die Alkoholsteuer auf Whiskey, Gin, Rum &amp; Co. wird um 30 Prozent erhöht. 
Mehr Gericht
Strengere Regelungen
VwGH entscheidet: Aus für Geschlechterwahnsinn
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Ja! Auch das kann sexuelle Belästigung im Job sein
5 Jahre Heimunterricht
Bub (13) darf nun doch zur Schuleinstufungsprüfung
OLG bestätigt Urteil
15-Jährige starb: „Es tut mir noch immer so leid“
Langfinger verurteilt
PIN-Codes in Geldbörsen: 86.000 Euro gestohlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf