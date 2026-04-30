Industrie in Vorarlberg: Kein Aufschwung in Sicht

Dramatische Ertragslage

Als geradezu „dramatisch“ beurteilte WKV-Spartengeschäftsführer Michael Amann die Einschätzung der Ertragslage: „Die Erträge brechen weg, 31 Prozent der Unternehmen sehen hier eine negative Entwicklung.“ Auch der Auftragsbestand ist weiter schwach, so bewertete kein einziger (!) Betrieb die Lage bei den Auslandsaufträgen als gut. Folglich geht man in den meisten Unternehmen auch davon aus, dass die Produktionstätigkeit in den kommenden Monaten abnehmen wird – und das hätte dann wohl auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.