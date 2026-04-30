DTM-Teamchef gibt selbst im „Bier-Lamborghini“ Gas

Der DTM-Auftakt war für Gottfried Grassers Rennstall zum Haare raufen, weil der brandneue Temerario von Lamborghini gegen die starke Konkurrenz noch unterlegen war. Grund genug für den Knittelfelder, dem eigentlich schon eingemotteten Huracan neues Leben einzuhauchen und dabei auch noch selbst ins Lenkrad zu greifen!