Zwölf Zeugen! Im ORF schlägt Stunde der Wahrheit

Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer eine Erpressung begeht, indem er mit dem Tod, mit einer erheblichen Verstümmelung oder einer anderen schweren körperlichen Verletzung, mit einer Entführung, mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz oder mit der Brandstiftung droht oder den Genötigten oder einen anderen durch die Drohung oder die Gewalt in einen qualvollen Zustand versetzt.