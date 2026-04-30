Gruppensieg! ÖTTV-Teams schaffen WM-Aufstieg

Die beiden österreichischen Auswahlen haben bei der Tischtennis-Team-WM in London als Gruppensieger den Aufstieg in die K.-o.-Phase geschafft. Die Frauen holten sich am Donnerstag mit einem 3:1 über das höher eingeschätzte Puerto Rico Platz eins, die Männer setzten sich gegen Italien mit 3:0 durch.