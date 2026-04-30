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Gruppensieg! ÖTTV-Teams schaffen WM-Aufstieg

Sport-Mix
30.04.2026 15:04
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die beiden österreichischen Auswahlen haben bei der Tischtennis-Team-WM in London als Gruppensieger den Aufstieg in die K.-o.-Phase geschafft. Die Frauen holten sich am Donnerstag mit einem 3:1 über das höher eingeschätzte Puerto Rico Platz eins, die Männer setzten sich gegen Italien mit 3:0 durch.

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Da Togos Männer und Ghanas Frauen nicht angereist sind, haben die ÖTTV-Teams am Freitag spielfrei, ehe es im Sechzehntelfinale weitergeht.

Starke Performance
Karoline Mischek musste sich Adriana Diaz 1:3 geschlagen geben, anschließend holte Sofia Polcanova gegen Brianna Burgos (3:0) und Diaz (3:1) zwei Punkte, Nina Skerbinz steuerte mit einem 3:0 gegen Edmarie Leon den dritten Punkt bei. Bei den Männern gewannen Daniel Habesohn (3:1 gegen John Oyebode), Robert Gardos (3:0 gegen Matteo Mutti) und Andreas Levenko (3:2 gegen Danilo Faso).

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