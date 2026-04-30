„So glücklich!“ Das liebt Hunziker an ihrem Giulio

Michelle Hunziker zeigt sich aktuell glücklich verliebt und spricht offen über die besondere Verbindung zu ihrem neuen Partner Giulio Berruti. Die Moderatorin, die ihr Privatleben sonst eher schützt, lässt diesmal tiefer blicken und macht deutlich, was sie an der Beziehung besonders schätzt.
Im Interview mit der italienischen Tageszeitung „Il Messaggero“ betont Hunziker vor allem die Leichtigkeit und das Vertrauen zwischen ihr und dem italienischen Schauspieler. Sie beschreibt das Gefühl, „einfach sie selbst sein zu können“, als zentralen Bestandteil der Liebe.
Mit Giulio, so der Tenor, könne sie sich gehen lassen und müsse keine Rolle spielen. „Ich bin einfach glücklich“, erklärt sie im Gespräch mit dem Blatt und macht klar, dass sie die neue Beziehung bewusst nicht überinszenieren, sondern im Alltag leben möchte.
Entscheidend sei für Hunziker die Echtheit der Gefühle und die gegenseitige Unterstützung. Besonders wichtig ist der Entertainerin dabei offenbar, dass ihr Partner den öffentlichen Druck versteht, der mit ihrem Leben als TV-Star einhergeht.
Hunziker verrät, was sie an Giulio so liebt
Gleichzeitig betont sie, dass Giulio ihr genau die Normalität gebe, die sie im Rampenlicht oft vermisst. Diese Mischung aus Ruhe und Verlässlichkeit scheint für Hunziker ein entscheidender Anker zu sein.
Auch in ihrem Umfeld sorgt die Beziehung für Aufmerksamkeit. Beobachter beschreiben die beiden als entspannt und vertraut miteinander, häufig gemeinsam bei privaten Momenten gesehen. Medienberichte sprechen von wachsender Harmonie und einer Beziehung, die sich Schritt für Schritt festigt.
Für Hunziker steht dabei weniger die große Inszenierung im Vordergrund, sondern vielmehr das Gefühl von Alltag, Humor und gegenseitigem Respekt.
Genau diese Eigenschaften seien es, die sie an Giulio besonders schätze, wie sie in Andeutungen immer wieder durchblicken lässt. Hunziker weiter: „Jetzt, nach allem, was ich erlebt habe, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich weiß, was ich will, und auch, was ich nicht will.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.