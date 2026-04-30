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„That‘s Amore!“

„So glücklich!“ Das liebt Hunziker an ihrem Giulio

Society International
30.04.2026 15:00
Wie verliebt die beiden sind, zeigten Fotos vom Comer See, wo das Paar kürzlich Zweisamkeit ...
Wie verliebt die beiden sind, zeigten Fotos vom Comer See, wo das Paar kürzlich Zweisamkeit genoss.(Bild: Krone KREATIV/PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Michelle Hunziker zeigt sich aktuell glücklich verliebt und spricht offen über die besondere Verbindung zu ihrem neuen Partner Giulio Berruti. Die Moderatorin, die ihr Privatleben sonst eher schützt, lässt diesmal tiefer blicken und macht deutlich, was sie an der Beziehung besonders schätzt.

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Im Interview mit der italienischen Tageszeitung „Il Messaggero“ betont Hunziker vor allem die Leichtigkeit und das Vertrauen zwischen ihr und dem italienischen Schauspieler. Sie beschreibt das Gefühl, „einfach sie selbst sein zu können“, als zentralen Bestandteil der Liebe.

Mit Giulio, so der Tenor, könne sie sich gehen lassen und müsse keine Rolle spielen. „Ich bin einfach glücklich“, erklärt sie im Gespräch mit dem Blatt und macht klar, dass sie die neue Beziehung bewusst nicht überinszenieren, sondern im Alltag leben möchte.

Am Comer See zelebriterte Hunziker kürzlich ihre neue Liebe.
Am Comer See zelebriterte Hunziker kürzlich ihre neue Liebe.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Ließ sich von ihrem Schatz bei einer Bootsfahrt fotografieren ...
Ließ sich von ihrem Schatz bei einer Bootsfahrt fotografieren ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
... und spazierte mit ihm Hand in Hand im Sonnenschein.
... und spazierte mit ihm Hand in Hand im Sonnenschein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Entscheidend sei für Hunziker die Echtheit der Gefühle und die gegenseitige Unterstützung. Besonders wichtig ist der Entertainerin dabei offenbar, dass ihr Partner den öffentlichen Druck versteht, der mit ihrem Leben als TV-Star einhergeht.

Hunziker verrät, was sie an Giulio so liebt
Gleichzeitig betont sie, dass Giulio ihr genau die Normalität gebe, die sie im Rampenlicht oft vermisst. Diese Mischung aus Ruhe und Verlässlichkeit scheint für Hunziker ein entscheidender Anker zu sein.

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Auch in ihrem Umfeld sorgt die Beziehung für Aufmerksamkeit. Beobachter beschreiben die beiden als entspannt und vertraut miteinander, häufig gemeinsam bei privaten Momenten gesehen. Medienberichte sprechen von wachsender Harmonie und einer Beziehung, die sich Schritt für Schritt festigt.

Am Comer See konnten die beiden die Hände kaum voneinander lassen.
Am Comer See konnten die beiden die Hände kaum voneinander lassen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Für Hunziker steht dabei weniger die große Inszenierung im Vordergrund, sondern vielmehr das Gefühl von Alltag, Humor und gegenseitigem Respekt.

Genau diese Eigenschaften seien es, die sie an Giulio besonders schätze, wie sie in Andeutungen immer wieder durchblicken lässt. Hunziker weiter: „Jetzt, nach allem, was ich erlebt habe, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich weiß, was ich will, und auch, was ich nicht will.“

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