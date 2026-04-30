Mit einem neuen Schnitt geht es in den Titel-Hit

Der Friseur gehört für viele Fußballprofis außerhalb des Klubs zu den wichtigeren Personen. So auch für Salzburg-Spieler Yorbe Vertessen. Passend zum Tag der Frisuren am Donnerstag begleitete die „Krone“ den Offensivakteur zum Haareschneiden beim Barber seines Vertrauens in der Stadt Salzburg. Der Belgier ließ seine Haare etwas kürzen, ist generell ein angenehmer Kunde. „Er ist auch immer pünktlich“, lacht Friseur Eray Özcan. Außerdem halten sich seine Wünsche in Grenzen. „Ich mache eigentlich immer mehr oder weniger die gleiche Frisur, habe meine Haare noch nie gefärbt“, erklärt Vertessen, der nicht – wie andere Kicker – wöchentlich zum Friseur geht. „Es kommt darauf an, welche Frisur ich habe. Jetzt war es schon ungefähr einen Monat her.“