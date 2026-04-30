Benfica hat Nachfolger – Mourinho frei für Real?

Jose Mourinhos – medial zuletzt intensiv befeuertes – Comeback in Madrid könnte realer werden. Denn: Sein jetziger Klub Benfica Lissabon dürfte nach einem neuen Trainer fündig geworden sein.
Der trägt den Namen Marco Silva. Aktuell Chefcoach beim FC Fulham in der Premier League, soll der 48-jährige Portugiese mit Benfica sehr weit in den Verhandlungen sein. Wollen zumindest für gewöhnlich gut informierte Medien wissen. Heißt: Benfica rüstet sich schon für die Zeit nach Mourinho. Und die könnte tatsächlich unmittelbar bevorstehen.
CL-Titel fehlt noch
Der Trainer-Evergreen, das Gerücht machte erstmals am Mittwoch hochtourig die Runde, soll wiederum bei seinem Ex-Verein ganz oben auf der Wunschliste stehen. Präsident Florentino Perez höchstpersönlich soll sich entschieden dafür einsetzen, dass „The Special One“ zurück ins Bernabeu gehört. Dorthin, wo er von 2010 bis 103 schon einmal werkte, Meister und Pokalsieger wurde. Der ganz große Coup blieb aber verwehrt: Die Champions League konnte Mourinho mit den Königlichen nicht gewinnen.
Und aktuell läuft‘s auch alles andere als rund. In der Champions League ist Real draußen, die Meisterschaft ist zugunsten von Erzrivale Barcelona praktisch verloren. Cheftrainer Xabi Alonso wurde recht früh wieder „g‘stanzt“, sein Nachfolger Alvaro Arbeloa gilt nicht als tragfähige Dauerlösung. Also wird offenbar um Mourinho gebuhlt. Er soll der erklärte Favorit von Klub-Boss Perez sein.
Allerdings – welch Überraschung – auch kritische Stimmen soll es innerhalb des Vereins geben. Nicht alle sollen von „Mou“ überzeugt sein. Der Trainer-Exzentriker polarisiert nämlich. Das ist jedenfalls real.
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