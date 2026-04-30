Benfica hat Nachfolger – Mourinho frei für Real?

CL-Titel fehlt noch

Der Trainer-Evergreen, das Gerücht machte erstmals am Mittwoch hochtourig die Runde, soll wiederum bei seinem Ex-Verein ganz oben auf der Wunschliste stehen. Präsident Florentino Perez höchstpersönlich soll sich entschieden dafür einsetzen, dass „The Special One“ zurück ins Bernabeu gehört. Dorthin, wo er von 2010 bis 103 schon einmal werkte, Meister und Pokalsieger wurde. Der ganz große Coup blieb aber verwehrt: Die Champions League konnte Mourinho mit den Königlichen nicht gewinnen.