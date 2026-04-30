„Es reicht“: Steirische Justizwache ist im Streik

Eine so noch nie dagewesene Streik-Aktion, welche die aussichtslose Situation der Wachebeamten zweifellos ausdrückt. Seit vielen Jahren ist die Zahl der Planstellen nicht aufgestockt worden, obwohl die Forderungen danach ausdrücklich laut waren. Denn die Zahl der geklärten Straftaten ist in die Höhe geschossen, demnach auch die Anzahl der Verurteilten. Die Gefängnisse sind über das erlaubte Maß gefüllt. Laufend müssen Betten in Hafträume gezwängt werden, obwohl diese ohnehin schon maximal belegt sind.