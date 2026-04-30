OPEC, ade: So tricksen die Emirate die Saudis aus!

Trotz aufrechter Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA gleicht der Nahe Osten weiter einem Pulverfass. Die Israelis sind darum bemüht, vor allem die Iran-freundliche Hisbollah-Miliz im Libanon zu brechen. Und der Iran selbst, der Angriffe der Amerikaner mit Attacken auf deren Stützpunkte in umliegenden Ländern „rächte“, möchte seine Position stärken. Das geschieht vor allem durch die aufrecht gehaltene Blockade der Straße von Hormuz, einer der weltweit wichtigsten Öl-Umschlagplätze.