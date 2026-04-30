Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im September

Davis Cup kehrt nach 18 Jahren nach Wien zurück

Tennis
30.04.2026 15:21
Lucas Miedler ist bereit für Wien.
Lucas Miedler ist bereit für Wien.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach 18-jähriger Abstinenz ist Wien wieder Gastgeber eines Duells im Tennis-Davis-Cup. Gegen Belgien gelten Österreichs Männer am 18. und 19. September zwar als Außenseiter, der Heimvorteil im erstmals bespielten Wiener Athletiksport Club (WAC) soll die Truppe von Jürgen Melzer vor rund 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber beflügeln.

0 Kommentare

„Mit dem Heimpublikum können unsere Spieler über sich hinauswachsen“, sagte Melzer bei einem Medientermin am Donnerstag.

„Menschen motivieren“
Für den Wettkampf wird ein eigenes Stadion am WAC-Gelände errichtet werden. Die Organisation wurde Herwig Strakas emotion group – ebenfalls Veranstalter der Erste Bank Open – anvertraut. Auch die Stadt Wien unterstützt die Veranstaltung. „Wir wollen Menschen motivieren, Sport auszuüben, und da gehört die Wechselwirkung zwischen Hobby- und Profisport dazu“, sagte Sportstadtrat Peter Hacker. Die Hauptstadt war zuletzt 2008 Davis-Cup-Gastgeber, mit Melzer als Aktivem unterlag man den USA 1:4. Die damalige Spielstätte, das Ferry-Dusika-Stadion, ist inzwischen der Sport Arena Wien gewichen.

Tennisfest
ÖTV-Präsident Richard Grasl blickte voller Vorfreude auf die Begegnung. „Wir wollen ein Tennisfest daraus machen“, sagte er. Dazu wird es auch einen sportlichen Kraftakt brauchen. „Der Rangliste nach ist Belgien der Favorit. Eine durchschnittliche Leistung wird nicht reichen“, erklärte Melzer. Österreich belegt aktuell den neunten Platz, Belgien den vierten im Nationenranking. Die Gäste können zudem drei Spieler unter den besten 71 der Welt vorweisen. „Belgien hat eine hohe Dichte. Doch wir haben hoffentlich 5.000 Fans im Rücken und können am Ende hoffentlich gemeinsam feiern“, sagte Doppelspezialist Lucas Miedler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
30.04.2026 15:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
187.541 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
168.152 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.525 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1421 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1219 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Wirtschaft
Regierung hebt die Steuer auf harten Alkohol an!
546 mal kommentiert
Die Alkoholsteuer auf Whiskey, Gin, Rum &amp; Co. wird um 30 Prozent erhöht. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf