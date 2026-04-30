Davis Cup kehrt nach 18 Jahren nach Wien zurück

Tennisfest

ÖTV-Präsident Richard Grasl blickte voller Vorfreude auf die Begegnung. „Wir wollen ein Tennisfest daraus machen“, sagte er. Dazu wird es auch einen sportlichen Kraftakt brauchen. „Der Rangliste nach ist Belgien der Favorit. Eine durchschnittliche Leistung wird nicht reichen“, erklärte Melzer. Österreich belegt aktuell den neunten Platz, Belgien den vierten im Nationenranking. Die Gäste können zudem drei Spieler unter den besten 71 der Welt vorweisen. „Belgien hat eine hohe Dichte. Doch wir haben hoffentlich 5.000 Fans im Rücken und können am Ende hoffentlich gemeinsam feiern“, sagte Doppelspezialist Lucas Miedler.