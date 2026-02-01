Mission Tiefschlaf: Dr. Saletus beste Tipps

Wer gut einschlafen will, muss mehr als nur einen Schalter „umlegen“. Am besten gelingt es mit Dr. Michael Saletus 4-R-Regel. Regelmäßigkeit, Rituale, „Relaxation“ und „relative Reduktion“ der Bettzeit helfen dem Körper dabei, besser in den Schlaf zu finden. Lesen Sie, was sich hinter den Begriffen verbirgt.