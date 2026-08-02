„Bei einer Roten wird der Präsident nicht anrufen“

Die starken Auftritte der Norweger bei der WM verzauberten nicht nur Jan Age Fjörtoft: „Plötzlich sehe ich meine Frau im norwegischen Nationaltrikot, das hat sie nicht einmal angehabt, als ich gespielt habe“, lacht der 59-Jährige. Der bei Rapid Goalgetter und Publikumsliebling war. Vor dem Heimauftakt der Grün-Weißen am Sonntag gegen Altach, bei dem er für Sky im Stadioneinsatz ist, sprach der dreifache Papa mit der „Krone“ über ...