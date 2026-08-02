„Bei einer Roten wird der Präsident nicht anrufen“

Rapids Fans warten seit 1995 auf einen Cup-Triumph, seit 18 Jahren auf einen Meistertitel – ob es heuer so weit sein könnte? Rapid-Legende Jan Age Fjörtoft spricht vor dem Hütteldorfer Liga-Start am Sonntag gegen Altach mit der „Krone“ über die großen Hoffnungen. Und was von der abgelaufenen WM (nicht) für die Liga bleibt.
Die starken Auftritte der Norweger bei der WM verzauberten nicht nur Jan Age Fjörtoft: „Plötzlich sehe ich meine Frau im norwegischen Nationaltrikot, das hat sie nicht einmal angehabt, als ich gespielt habe“, lacht der 59-Jährige. Der bei Rapid Goalgetter und Publikumsliebling war. Vor dem Heimauftakt der Grün-Weißen am Sonntag gegen Altach, bei dem er für Sky im Stadioneinsatz ist, sprach der dreifache Papa mit der „Krone“ über ...
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