Sonne setzt sich erst durch, dann kommen Gewitter

Am Sonntag setzt sich nach ein paar vereinzelten Regenschauern wieder allgemein sonniges Wetter durch. Tagsüber werden Temperaturen von 27 bis 36 Grad erwartet – in manchen Bundesländern sollte man sicherheitshalber jedoch einen Regenschirm mitnehmen. Anfang nächster Woche folgt dann wieder eine Glut-Hitze.
Am Vormittag überwiegen noch in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und in der Obersteiermark die Wolken, leichter Niederschlag ist möglich. Im Bergland kann es auch stärkeren Regen und Gewitter geben.
Über den Alpengipfeln können sich bis über Mittag neuerlich Quellwolken bilden – diese bringen in Vorarlberg, Salzburg, Osttirol, in der Steiermark und in Oberösterreich lokale Regenschauer und Gewitter. Hagel kann insbesondere von der Silvretta bis zu den Niederen Tauern niedergehen.
Häufig ist die Sonne von Unterkärnten bis ins östliche Flachland zu sehen. Die höchsten Temperaturen sind in der Steiermark, Wien, Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland mit Höchsttemperaturen von 34 bis 36 Grad zu erwarten. Zu Wochenbeginn kann es dagegen im Osten wieder bis zu 39 Grad heiß werden.
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