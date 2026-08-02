Sonne setzt sich erst durch, dann kommen Gewitter

Häufig ist die Sonne von Unterkärnten bis ins östliche Flachland zu sehen. Die höchsten Temperaturen sind in der Steiermark, Wien, Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland mit Höchsttemperaturen von 34 bis 36 Grad zu erwarten. Zu Wochenbeginn kann es dagegen im Osten wieder bis zu 39 Grad heiß werden.